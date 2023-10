Britney Spears revela en su biografía el abuso emocional que sufrió bajo el control de su padre

Por muchos años, Britney Spears fue considerada una de las figuras más relevantes en el mundo del espectáculo, y a pesar de varias controversias sobre su vida privada, la cantante se mantuvo en lo alto con su música y la etiqueta de "La Princesa del Pop". Por desgracia, detrás de todo ese éxito se encontraba algo mucho más oscuro y complicado con lo que ella ha luchado por mucho tiempo. Tras pasar gran parte de su vida bajo la tutela y control de su padre, Spears está lista para publicar una biografía donde revela la verdad sobre su pasado, su trabajo y el trato que recibió de su familia mientras era explotada para generar millones.

Spears comenzó su carrera a corta edad en The All New Mickey Mouse Club tras pasar varios años entrenando como gimnasta y bailarina. Aquí conoció a otros niños que eventualmente encontrarían la fama, como Ryan Gosling, Christina Aguilera y Justin Timberlake, con quien años más tarde mantuvo un romance que fue el centro de atención de los medios. Aunque al principio se optó porque la cantante se uniera a una banda femenina de pop, su agente reconoció que tenía una buena oportunidad para presentarse como solista, así que la meta cambió y pronto encontraron un camino adecuado para ella.

A los 15 años, Spears ya había firmado su primer contrato musical y dos años más tarde encontró la fama gracias al sencillo de "Baby One More Time" que también dio nombre a su primer disco. Cada nueva canción que se daba a conocer le daba un nuevo impulso a su carrera y rápidamente se convirtió en una figura muy respetada dentro de la industria musical. Con el paso de los años, su estilo se perfeccionó, pero los medios alimentaron una imagen muy irreal sobre ella que causó serios problemas tiempo después cuando la cantante quería presentarse como una mujer ante el mundo y no como una adolescente reservada.

Portada de The Woman in Me (Fuente: Amazon)

La fama de Britney Spears se convirtió en un grave problema

Mientras Britney Spears acumulaba millones, premios y miles de fans, la prensa se volvió muy agresiva con ella, presionándola constantemente para revelar detalles sobre su vida sexual y sus relaciones románticas. Por supuesto, al ser filmada todo el tiempo, varios errores de juicio y ciertas controversias se hicieron mucho más grandes por las burlas de los medios y hasta del público. Fue fácil considerar que, al igual que Lindsay Lohan o Paris Hiltonn, Spears estaba perdiendo el control y cuando quedó bajo la tutela legal de su padre no se analizó la situación a profundidad.

Luego de muchos años llevando una vida bastante complicada, tanto el público como la prensa cambiaron de postura sobre ella y fue así que se empezaron a revelar los terribles detalles detrás de la tutela a cargo de James Parnell Spears y el nulo apoyo de Jamie Lynn Spears. El movimiento #FreeBritney se convirtió en un éxito y un gran apoyo para la cantante que finalmente se liberó del control de su familia en noviembre de 2021. En febrero del 2022, se reportó que Spears había firmado un contrato de US$15 millones por una biografía y el mundo esperaba con ansias esta publicación.

Con 'The Woman in Me', Britney Spears espera recuperar su voz

Luego de mucha espera, la biografía de la cantante, llamada The Woman in Me, se podrá adquirir a partir del próximo 24 de octubre y sus fans ya quieren conocer todos los detalles. The Hollywood Reporter compartió algunas revelaciones del libro, como que el padre de la cantante constantemente abusaba emocionalmente de ella:

[Él me decía que] me veía gorda y que iba a tener que hacer algo al respecto.

Sentir que nunca eres lo suficientemente bueno es un estado desgarrador para un niño. Él me había inculcado ese mensaje cuando era niña, e incluso después de haber logrado tanto, él seguía haciéndome lo mismo. Me convertí en un robot. Pero no sólo en un robot, sino en una especie de niña-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma.

Britney Spears también aseguró que la tutela permitió a su padre y a la industria misma explotarla y sexualizarla de diversas maneras con tal de obtener dinero:

[La tutela] me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. [Si me hubieran dejado trabajar a mi manera habría] salido de esto de la manera correcta y lo habría resuelto.

Además, para ella la tutela era una prueba del sexismo generalizado en la sociedad y la industria, pues considera que varias celebridades masculinas han estado en situaciones similares y nadie intentó quitarles el control de su vida:

Por trece años me sentí como la sombra de mí misma. Ahora pienso que mi padre y sus asociados tuvieron control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y me hace sentir enferma. Piensa en cuántos artistas masculinos apostaron todo su dinero; cuántos abusaban de sustancias o tenían problemas de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No merecía lo que mi familia me hizo.

Estas declaraciones son una pequeña parte de lo que vendrá con el libro que seguramente se convertirá en un éxito de ventas y que ayudará a la cantante a encontrar su propia voz tras varios años en las sombras del espectáculo y las manipulaciones familiares.

