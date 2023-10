Britney Spears revela que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake

Britney Spears ha sacudido al mundo de diversas formas, primero en la adolescencia con su primer disco, luego con los cambios en su estilo y figura pública, con su lucha por recuperar el control de su vida y ahora con la publicación de una biografía donde revela los más oscuros detalles sobre su vida y la tutela que quedó a cargo de su padre por tantos años. Aunque el libro todavía no se publica, varios extractos se han dado a conocer a la prensa y uno de los más escandalosos tiene que ver con su relación con Justin Timberlake y un aborto por el que tuvo que pasar hace años.

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears pasó su infancia buscando la forma de convertirse en una estrella y uno de los pasos más importantes para su carrera fue unirse al elenco del programa The Mickey Mouse Club donde conoció a Christina Aguilera, Keri Russell, Ryan Gosling y Justin Timberlake, quien años más tarde se convertiría en el líder de la boyband NSYNC con la que alcanzó una fama sorprendente. Cuando Spears se convirtió en toda una celebridad tras el éxito de su primer álbum, ambos se reencontraron y comenzaron un romance que fue realmente popular en ese tiempo.

En el 2000, ambos confirmaron su noviazgo de manera pública luego de que los medios los acosaran para hablar de su relación, pero se sabe que ambos comenzaron a salir en 1999. Tras varios años juntos, las cosas terminaron abruptamente en 2002 y como ninguno aclaró qué sucedió entre ellos, el público especuló al respecto, en especial luego de que el cantante lanzara el video de "Cry Me a River" donde se veía a una mujer parecida a Spears que lo engañaba.

The Woman in Me de Britney Spears (Fuente: Amazon)

La pareja tomó caminos separados en todos sentidos, y tiempo después Britney Spears enfrentó una serie de problemas que la cambiarían para siempre. Al volverse una figura demasiado pública, la cantante ya no podía llevar una vida normal y ahora se sabe que su familia la presionaba mucho para seguir con su carrera como cantante a pesar de que ella estaba exhausta y quería tomarse un tiempo lejos de los escenarios. El famoso evento en el que se rapó por completo la cabeza provocó muchas opiniones, algunas más exageradas que otras, sobre su estado de salud por lo que todo el tema de la tutela se quedó en segundo plano, en especial porque parecía que Spears se encontraba estable.

Hace unos años se reveló que la cantante en realidad no estaba nada bien y buscaba liberarse del control de su padre, aunque esta batalla se hizo pública luego de mucho tiempo y gracias a filtraciones del proceso legal que pusieron en marcha la campaña de #FreeBritney en redes sociales. Ahora que se encuentra alejada de ese mundo, y también de la industria musical, Britney Spears busca una estabilidad distinta, pues sabe que será imposible dejar de ser una figura tan pública. Para explicar mejor todo lo que ha sucedido en su vida, la princesa del pop decidió lanzar una biografía llamada The Woman in Me que ya está causando muchas emociones entre sus fans.

Britney Spears reveló en su memoria que tuvo un abortó hace años

La revista People compartió algunas partes del libro y una que seguramente se convertirá en un punto de atención para los fans es la revelación de la cantante de que durante su relación con Justin Timberlake quedó embarazada, pero finalmente decidió abortar:

Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes.

Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre.

Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida.

Justin Timberlake no ha hablado sobre esto, pero varias fuentes cercanas al cantante aseguraron hace días que se estaba preparando para la publicación de esta biografía, posiblemente por revelaciones así. Por otro lado, la propia Britney Spears no parece interesada en volver ni a los escenarios ni a los programas de entrevistas, pues espera que su libro sea suficiente para aclarar algunos puntos sobre su vida sin necesidad de hacer una gira para promocionarlo, dejando en claro que prefiere que sus palabras escritas hagan el trabajo de informar sobre todos esos temas.

