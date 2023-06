Sergio Calderón, actor mexicano de Hombres de Negro y Piratas del Caribe, fallece a los 77 años

A través de The Wrap se informa que Sergio Calderón ha muerto, actor mexicano conocido por algunos roles menores pero icónicos en películas de Hollywood que en la actualidad son consideradas de culto o al menos de gran éxito comercial. Los actores de ascendencia latinoamericana tienen más oportunidades en la actualidad, pero Sergio logró que su rostro se quedara grabado en las mentes de millones de personas debido a lo inusual de sus papeles, a las poderosas imágenes que dejó plasmadas a través de las cámaras.

Calderón nació en 1945 y a los 10 años su vida dio un giro cuando se mudó a la Ciudad de México. Fue en esta ciudad que Calderón comenzó su travesía en el mundo del cine, matriculándose en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores. Fue allí donde tuvo la oportunidad de desarrollar su talento y aprender las habilidades necesarias para convertirse en un actor consumado. Sin embargo, su primera incursión en la pantalla grande llegó en 1970 con la película El puente en la jungla, dirigida por el aclamado director John Huston. Esta película marcó el debut cinematográfico de Calderón, brindándole la oportunidad de mostrar su potencial como actor y comenzar a forjar su camino en la industria del cine.

De acuerdo con la nueva información, Calderón falleció esta mañana rodeado de su familia a la edad de 77 años. La fuente no específica una causa de muerte, sin embargo, se menciona que previamente fue hospitalizado por un caso de neumonía. Fue alguien cercano a Sergio quien dio la noticia a los medios de comunicación, confirmando el lamentable deceso y la pérdida de una luminaria que dejó una huella bastante singular en la industria del cine en Estados Unidos.

Uno de los roles más famosos de Sergio Calderón fue “cabeza en una vara”. Todos recordamos la introducción de Hombres de Negro - 92%, cuando el agente K y su compañero inspeccionan una camioneta de inmigrantes en busca de un fugitivo extraterrestre. Pronto se descubre que el prófugo se ha disfrazado de un hombre mexicano, utilizando una gran capa y una cabeza electrónica clavada en una vara; fue Sergio quien dio vida a este singular personaje, el curioso alien de los primeros minutos de la película que sorprende por su ingenio para el camuflaje y posterior fracaso.

En 2007 tuvo la oportunidad de formar parte de Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo - 45%, interpretando el papel del capitán Vallenueva, un pirata de origen español que se encuentra con los protagonistas. Otros trabajos destacados de Calderón también los encontramos en películas como Duck, You Sucker! de Sergio Leone, donde desempeñó el papel de un revolucionario mexicano. En esta película logra transmitir con maestría la lucha y el espíritu revolucionario de su personaje. Otro papel lo encontramos en Under the Volcano de John Huston, tomando el rol de implacable jefe de policía mexicano junto a Albert Finney. Sergio entregó una actuación intensa y poderosa, retratando de manera convincente la violencia y la corrupción en el entorno policial mexicano, demostrando su versatilidad y talento actoral.

