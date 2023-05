Ray Stevenson, estrella de Roma, Ahsoka y RRR, fallece a los 58 años

Es un día lamentable para el cine internacional. A través de Variety se reporta la muerte de Ray Stevenson, actor de origen irlandés que realizó excelsas participaciones en varias de las películas más conocidas y taquilleras de los tiempos recientes. De acuerdo con la información, el intérprete falleció este lunes a los 58 años, dejando varios proyectos inconclusos y una gran compromiso con Lucasfilm y The Walt Disney Company, con quien ya tenía contratos firmados.

Stevenson es mayormente conocido por su trabajo en películas como Punisher: Zona de Guerra - 27%, cinta en la que interpreta a Frank Castle, el popular antihéroe de Marvel; la trilogía de Thor en el MCU, donde tomó el papel de Volstagg, uno de los héroes asgardianos más cercanos al protagonista; las adaptaciones de Divergente como Marcus Eaton; La Piel Fría - 58%, El Transportador Recargado - 15%, Asesino sin memoria - 26%, Atentado en el Estadio - 77%, Policías de Repuesto - 79%, Cirque du Freak: El Aprendiz de Vampiro - 38% y muchas más.

También destacó mediante asombrosas actuaciones para la televisión como la de Roma, serie en la que interpretó a Titus Pullo; Vikingos - 90% como Ohthere of Hålogaland; y Dexter como Isaak Sirko. Impresionó a las cámaras, a la crítica y al público con cada nuevo papel, siempre a la vanguardia de los mejores estudios, desafiando las convenciones y trabajando en los sitios más lejanos, abandonando la zona de confort que muchas otras estrellas de Hollywood se niegan a abandonar

La noticia de Variety confirma la muerte de Ray a los 58 años, sin embargo, no ofrece detalles sobre la causa ni el lugar, por lo que habrá de esperar el desarrollo de las novedades para tener toda la información sobre el acontecimiento. Una de sus películas más recientes fue la exitosísima RRR - 100%, producción de la India en la que interpretó al cruel Gobernador Scott Buxton, regente ficticio del país asiático ocupado por Gran Bretaña durante los siglos XIX y XX, y principal antagonista de la cinta.

Otro de los proyectos de Ray Stevenson que también se encuentra en camino es la primera temporada de Ahsoka, esperada serie de Disney Plus en la que interpreta a Baylan Skoll, un hombre humano sensible a la Fuerza que apareció por primera vez en el teaser tráiler de Celebration 2023, donde se le puede ver blandiendo un sable láser color naranja y enfrentando a la protagonista. El actor ya había tenido la oportunidad de trabajar en la franquicia de la galaxia lejana a través de Star Wars Rebels y Star Wars: The Clone Wars, donde prestó su voz para el doblaje de Gar Saxon. ¿Cuál será el destino de Baylan ahora que Steven ha lamentablemente fallecido?

Formar parte de la galaxia no es cualquier cosa, muchos quisieran brillar a través de sus historias y Ray lo sabe muy bien. Durante su estancia en la última edición de Celebration, el actor habló sobre el impacto de participar en una franquicia tan grande como lo es Star Wars (vía Reutir):

Llega ese momento en que lo recoges y se van. Te alejas pellizcándote pensando: en realidad estoy en esto ahora. Se vuelve hiperreal para ti. Te vistes de cierta manera y las peleas que se resuelven, piensas: Oh, esto es real. Y para masticarlo y ver la respuesta hoy. Es más grande que nosotros. es para ellos Es para los fanáticos y te mantiene humilde, y te mantiene con ganas de trabajar tan duro como puedas. Todos en Ahsoka trabajan tan duro como pueden, desde los escritores hacia abajo. Hay una humildad de grandeza en la que no puedes esperar para ir a trabajar al día siguiente y superarlo.

La serie de Ahsoka llegará a la plataforma de Disney Plus en agosto de 2023 y promete ser uno de los grandes estrenos del catálogo este 2023, una nueva joya de Star Wars que perdurará para la historia.

