Rick Dalton, protagonista de la trilogía Fireman, fallece a los 90 años, revela Quentin Tarantino

Para muchos de sus seguidores, y para otro tantos especialistas, Había una vez en... Hollywood - 94% es la película más completa de Quentin Tarantino, y buen parte de eso se debe a lo bien que reconstruye la época y el ambiente dentro de la industria cinematográfica. A pesar de presentar a celebridades de la vida real, el director se enfoca en dos protagonistas que son resultado de la mezcla de varias personalidades, y él los trabajó tan bien que hasta tuvo que escribir una novela para sacar toda esa información que no fue posible en su corte final. Ahora, para añadir más detalles a ese canon, el creador dio a conocer que el personaje de Rick Dalton acaba de fallecer a los 90 años.

Más allá de cómo pueda sentirse la audiencia ante el estilo de Tarantino, lo que no se puede negar es que él es un gran conocedor del mundo del cine y eso le permite tomar prestadas referencias que no cualquiera conoce, y explotar esas otras que son más populares, creando algo único que para algunos está más cerca del plagio y para otros del homenaje. De entre todas sus obras, Había una vez en... Hollywood es en la que más aprovecha esto y es claro que se informó todavía más para lograr hacerle justicia a una delas épocas doradas de la industria.

Es verdad que el director cambia muchos aspectos de la vida real, incluyendo el destino de Sharon Tate y la personalidad de Bruce Lee, pero al final todo eso sirve al propósito de su ficción que corresponde al viaje y relación entre el actor Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su doble de riesgo Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Estos dos hombres están ligados por la labor, pero también porque ambos están en un momento muy bajo de su vida y carrera, lo que también los pone en riesgo ante las nuevas tendencias de Hollywood que están por dejarlos atrás de manera definitiva.

En la cinta, Rick Dalton se nos muestra como un actor que tiene serios problemas para ir más allá como intérprete, pues se ha hecho de una reputación como figura de acción que no necesariamente planeaba seguir toda su vida. La trayectoria de Dalton se va revelando poco a poco conforme avanza la historia y hasta vemos cómo es que decide viajar a Italia para seguir la tendencia western y recuperar un poco de su estatus luego de sentirse a la deriva en Estados Unidos. Existen muchos detalles que Tarantino no pudo poner en su película, o que terminaron en la sala de edición, por lo que la novela que él mismo escribió sobre la cinta logra expandir sus ideas, y al propio Dalton.

Para Quentin Tarantino, esta película, muy cerca de su retiro como director, es la prueba de que el formato le está quedando corto y ahora le está dando prioridad a la literatura y las críticas de cine que a los guiones. De manera inesperada, el creador decidió compartir nueva información sobre este personaje con los fanáticos, quienes se encontraron con la triste noticia de que Dalton acaba de fallecer:

Nos entristece la noticia del fallecimiento del actor Rick Dalton, mejor conocido por sus papeles en la exitosa serie de televisión Bounty Law y la trilogía The Fireman. Rick falleció pacíficamente en su hogar en Hawái y le sobrevive su esposa Francesca. RIP Rick Dalton 1933-2023

La noticia se dio a conocer en la página oficial de podcast que Tarantino lleva junto al director y guionista Roger Avary , quien le ayudó a escribir Tiempos Violentos - 94% y quien también compartió su propio mensaje al respecto:

Realmente nunca fui tan fanático de Rick Dalton, pero ver lo alterado que está Quentin hoy y lo inconsolable que está me hace querer ver nuevamente The Fireman 2. Mi película favorita de Dalton.

Rick Dalton se volvió una figura importante dentro de la industria al protagonizar la serie Bounty Law, título que básicamente lo puso en una lucha constante contra Steve McQueen de la que no logró salir victorioso. Luego de quedar estancado en papeles secundarios, la carrera de Dalton no despegó como se esperaba, en buena parte por sus propios miedos y limitaciones, así como su constante inseguridad por creer que no era un gran actor. En 1969 tiene la oportunidad de demostrar el verdadero alcance de su talento en Lancer y esto le abre un nuevo camino para su futuro. Quentin Tarantino no tomó sólo a un actor de la vida real para trabajar a Dalton, pues quería que el personaje sirviera para ejemplificar la carrera de varios ídolos que no llegaron tan lejos ante los cambios en Hollywood. De igual forma, el director trabajó de cerca con Leonardo DiCaprio para profundizar más en el protagonista que al final de la cinta por fin logra acceder a la casa grande de la industria, representada por el hogar de Sharon Tate.

