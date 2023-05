Fallece John Refoua, editor de las películas de Avatar, a los 58 años

John Refoua, nacido el 8 de diciembre de 1964 en Nueva York, Estados Unidos, fue un reconocido editor de cine que, a lo largo de una trayectoria en la industria de más de dos décadas, colaboró con algunos de los directores más destacados de Hollywood, incluyendo James Cameron. Entre sus trabajos de edición más importantes se encuentran Avatar y Avatar The Way of the Water, las exitosas entregas de 2009 y 2022 que actualmente ocupan el puesto número 1 y 3 en la lista de películas con mayor recaudación de todos los tiempos. Este 16 de mayo, The Hollywood Reporter dio a conocer que Refoua falleció a la edad de 58 años.

De acuerdo con la información, Refoua murió el 14 de mayo por complicaciones relacionadas con un raro cáncer biliar llamado colangiocarcinoma, el cual le fue diagnosticado a principios de 2022, según declaró su esposa, Serena Bell Refoua, quien compartió la noticia del fallecimiento a través de una publicación de Facebook. Esto escribió Bell Refoua:

Queridos amigos, mi brillante, dulce y creativo esposo John Djahanshah Refoua falleció anoche el 14 de mayo rodeado de familiares y amigos que lo amaban. Le diagnosticaron colangiocarcinoma, un raro cáncer de las vías biliares, hace 15 meses. A pesar del dolor y las complejidades de esta agresiva enfermedad, la enfrentó con coraje y determinación. Continuó trabajando y editando Avatar 3 de James Cameron hasta sus últimas semanas. La trayectoria de su vida fue bastante única y todo lo que tocó, lo mejoró. Amaba la música, el cine, la política, los viajes, los autos antiguos, la ciencia ficción y su nieta de 4 años, Avery Sophia. Extrañaremos su generosidad y sabiduría.

Refoua comenzó su carrera en la década de los 90, desempeñándose como editor en una larga lista de series para la televisión como Raven, Las aventuras de Brisco County Jr., Tocado por un ángel, Extreme, Legend, Players, Roar, New York Undercover, L.A. Doctors, Armonía y Conflicto, La Ley y El Orden, Comida con Alma y Ally McBeal.

Sin embargo, fue su colaboración con Cameron lo que catapultó su carrera. Refoua, un editor de gran trayectoria y muy respetado, colaboró mucho tiempo con el aclamado cineasta en la franquicia Avatar, en la serie de ciencia ficción de Fox El Ángel de la Noche, protagonizada por Jessica Alba y Jensen Ackles, y el documental Titanic, Ghosts of the Abyss. Refoua, junto con Cameron y el editor de cine Stephen E. Rivkin, fueron nominados al Oscar en 2010 por su trabajo conjunto en Avatar.

En una entrevista de 2010 para Cine Montage (via The Hollywood Reporter), Refoua dijo que Cameron lo llamó para que lo ayudara con Avatar un par de semanas. Sin embargo, el editor terminó trabajando en la innovadora cinta durante más de dos años. Cameron, Refoua y Rivkin volvieron a unir fuerzas para Avatar: el Camino del Agua, filme estrenado en 2022. De acuerdo con el informe de THR, también veremos el trabajo de edición de Refoua en Avatar 3.

El primer crédito de Refoua como editor principal para cine llegó en 1999 con la comedia Soft Toilet Seats, escrita y dirigida por Tina Valinsky. Otras entregas para la pantalla grande que editó fueron Reno 911!: Miami, Balls of Fury, 21 & Over, Olympus Has Fallen, The Equalizer, The Magnificent Seven y Transformers: The Last Knight.

