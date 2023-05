Cannes 2023: al borde de las lágrimas Johnny Depp recibe ovación tras premiere de Jeanne du Barry

En medio de la polémica, la película Jeanne du Barry fue estrenada como apertura para el Festival de Cine de Cannes 2023, y parece que Johnny Depp continúa siendo una figura cautivadora en Francia, pues la cinta fue recibida con una ovación de siete minutos que conmovió al actor hasta las lágrimas, y lo dejó visiblemente sorprendido por la efusiva respuesta.

También te puede interesar: Cannes 2023: Jeanne du Barry ya tiene primeras críticas

Maïwenn, la directora y estrella de la película, también se emocionó al tomar brevemente el micrófono (vía Variety): "Quiero compartir este momento con mi amante, con mi productor, con Le Pacte", dijo. "Fue una producción difícil de financiar... y quiero compartir este momento con todo mi equipo en todo el teatro".

Depp se tomó cinco minutos completos para interactuar con los fanáticos antes de caminar por la alfombra roja, y es conocido por su amabilidad y generosidad, pero en los últimos años estuvo envuelto en controversia debido al pleito legal con su ex-esposa Amber Heard (La Chica Danesa - 69%, London Fields - 0%, The Stand - 80%), quien lo acusó de violencia doméstica desde 2016, y en diciembre 2018 lo acusó de “violencia sexual” en una columna de The Washington Post. Aunque el veredicto fue a favor de Depp en el juicio de 2022, el actor sigue en las sombras de Hollywood, pero el director del festival, Thierry Fremaux, habló con la prensa antes de la noche inaugural y defendió la presencia de Depp en Cannes.

La mayoría de las primeras reseñas a la cinta son positivas, pero incluso si no lo fueran, Depp estuvo realmente cautivado por los aplausos del público en Cannes:

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny