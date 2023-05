Cannes 2023: Brie Larson no sabe si verá la nueva película de Johnny Depp

Cannes es uno de los festivales más importantes en el año, y uno que define mucho de lo que se verá en el circuito y en la temporada de premios. Presentar una película en este evento no es cualquier cosa, incluso si se hace fuera de competencia, y esos títulos que abren o cierran el encuentro también suelen llamar mucho la atención. Desde hace algunos años, y ante las denuncias públicas contra ciertos artistas y directores, el festival intenta desviar la controversia para enfocarse en el arte, pero eso no significa que puedan evitar ciertos choques, como acaba de suceder durante una conferencia de prensa donde se le preguntó a Brie Larson si verá la esperada cinta protagonizada por Johnny Depp.

La vida privada de Johnny Depp dejó de serlo hace tiempo cuando su divorcio expuso su relación con Amber Heard. En su momento él perdió franquicias importantes y dejó de lado su trabajo para enfocarse en el juicio que quería llevar contra su exesposa en un intento por limpiar su nombre. Las cosas finalmente salieron muy bien para él, pues el encuentro legal fue bastante público y el protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% rápidamente se ganó la simpatía del público y el jurado. Día tras día se revelaba algo diferente que los fans tomaban como avances reales para que el intérprete recuperara su carrera.

La actriz de Aquaman - 73% básicamente tuvo que desaparecer del ojo público, y la restitución de Depp comenzó como se tenía planeado con nuevas ofertas laborales. Jeanne du Barry es la primera gran película del actor en los últimos años, pues es protagonista de esta historia junto a Maïwenn, quien también la dirigió. Mucho antes de que se estrenara algún avance, el público ya consideraba que esta oportunidad no sólo marcaba el regreso para Depp, también una oportunidad de volver a las andadas en la temporada de premios. El asunto es que no todos apoyan la forma en la que sucedieron las cosas, o la postura del presidente de Cannes...o el hecho de que la directora de la cinta fuera acusada de agredir a un periodista hace poco.

Desde hace tiempo se sabe que Jeanne du Barry, cinta sobre la cortesana Jeanne que llegó hasta Versalles, abriría el festival de Cannes, lo que dio tiempo suficiente para que el público tomara una postura de apoyo o de rechazo y crítica. Este tipo de escándalo no es extraño para el festival que no dudaría en estrenar los trabajos de Roman Polanski o Woody Allen, pues consideran que su labor como artistas es más importante que otra cosa. Esto nos lleva a la discusión de siempre sobre separar al artista de su obra, pero en el caso de Depp es todavía más complejo porque muchos aseguran que el resultado del juicio es prueba irrefutable de su inocencia y ya no debería ser castigado por ello.

Por supuesto, no todos piensan así, pues para algunos el juicio también probó que Depp era violento en la relación con Heard, incluso si ella fabricara cierta información en su beneficio. Al final, las cosas no cambian en lo absoluto, pues la cinta del actor se mantiene como el título de apertura aunque no estará en competencia, y ya es uno de los estrenos más esperados. A pesar de eso, no todos tienen que estar a favor de ella y alguien como Brie Larson, quien fue elogiada por la postura que tomó al entregar el Oscar a Casey Affleck hace años, no puede evitar tener sentimientos encontrados al respecto.

Durante la conferencia de prensa con el jurado de Cannes (vía Variety), se le preguntó a la actriz de The Marvels si vería el nuevo trabajo de Depp, algo que claramente la agarró desprevenida, pues fue un intento bastante evidente por provocarla:

¿Me preguntas eso a mí? Lo siento, no entiendo la correlación o por qué a mí específicamente.

Cuando se le presionó un poco, la actriz simplemente dijo:

Ya verás, supongo, si la veo. Y no sé cómo me sentiré al respecto si lo hago.

En este caso, Larson no tiene ninguna obligación de verla incluso si forma parte del jurado, pues la cinta no está en competencia y su paso por Cannes es simplemente para crear impulso para su estreno mundial. La pregunta claramente fue un intento muy bajo de molestarla, pues el resto del jurado estaba ahí y no se les cuestionó sobre el tema en lo absoluto.

La postura feminista de Brie Larson ha provocado la furia de un montón de personas y celebridades retrógradas desde hace años, específicamente cuando se unió al UCM y se estrenó con éxito Capitana Marvel - 60%. Como ella no teme decir lo que piensa a pesar de las críticas absurdas, cualquier mención de la actriz es excusa para la provocación y los ataques, y es seguro que se volverá a hablar de ella en algún punto del festival de Cannes.

