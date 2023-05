Fans de Amber Heard critican al Festival de Cannes por “celebrar abusadores” al abrir con la nueva película de Johnny Depp

A pesar de que Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard, el drama está lejos de haber terminado, al menos para algunas personas que no están felices con el veredicto ni con el hecho de que el actor esté rehaciendo su carrera mientras que Heard ha tenido que exiliarse lejos de Hollywood. Ante el inminente estreno de Jeanne Du Barry, la película que abrirá el Festival de Cine de Cannes 2023, con Johnny Depp como protagonista, ha surgido una campaña en redes sociales que acusa al evento de celebrar abusadores.

Con el hashtag #CannesYouNot, los detractores del festival dicen que lleva “celebrando abusadores por 76 años”, y para respaldar la acusación la periodista Eve Barlow compartió una serie de fotografías en sus redes sociales con hombres que han sido acusados de acoso o abuso y han tenido “presencia prominente” en el evento, como Roman Polanski, Harvey Weinstein, Woody Allen, Gérard Depardieu, Luc Besson y, por supuesto, Johnny Depp.

Barlow no es precisamente una voz imparcial al señalar a Depp como abusador, pues ella es amiga cercana de Amber Heard, y aunque el actor de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% nunca ha sido acusado por otras mujeres de haberlas agredido o acosado, la periodista se pone del lado de Heard incondicionalmente. En sus redes sociales comentó “Cannes parece orgulloso de su historia apoyando a violadores y abusadores”, y añadió la frase en francés “Plus ça change”, que según Variety se puede traducir aproximadamente como “Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual”.

El hashtag #CannesYouNot está siendo difundido entre cuentas de Twitter pro-Amber Heard, como @LeaveHeardAlone, cuya creadora dice que la mayoría de las personas que apoyan la campaña son sobrevivientes de abuso, y consideran que el juicio de Depp vs. Heard fue “desgarrador y aterrador”, ya que sirvió para que los detractores del #MeToo viralizaran su odio contra el movimiento. Rebecca, la persona encargada de @LeaveHeardAlone, comentó a Variety:

¿Abrir tu festival con Johnny Depp? Para ser franca, se siente como una bofetada en la cara. A raíz del momento decisivo de Harvey Weinstein, el Festival de Cine de Cannes dijo que tomaba en serio las denuncias de abuso. Creemos que es hipócrita que el Festival de Cine de Cannes tenga una política contra la discriminación y el abuso, mientras abre el festival con una película protagonizada por Johnny Depp.

El presidente del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, dijo en una conferencia de prensa que no es cierto que apoyen a abusadores, y sobre Jeanne Du Barry declaró:

No sé sobre la imagen de Johnny Depp en los Estados Unidos. A decir verdad, en mi vida, sólo tengo una regla, es la libertad de pensar, y la libertad de expresión y acción dentro de un marco legal... Si Johnny A Depp se le prohibió actuar en una película, o la película fue prohibida, no estaríamos aquí hablando de eso.

Heard acusó a Depp de violencia doméstica difundiendo fotografías de su rostro con moretones en 2016, y después del divorcio el conflicto parecía haber llegado a su fin, pero en diciembre de 2018 la actriz publicó una columna en The Washington Post titulada “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar). Aunque ella no lo mencionó por su nombre, todos sabían que hablaba de Depp, y en el título lo acusó de violencia sexual, algo que no había hecho antes. Esto fue decisivo para el veredicto del juicio de 2022.

Jeanne du Barry es escrita, dirigida y protagonizada por Maïwenn, y trata sobre la amante favorita del rey Luis XV, quien es interpretado por Depp.

