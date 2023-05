Arnold Schwarzenegger dice adiós para siempre a Terminator

Arnold Schwarzenegger logró formarse una reputación como figura de películas de acción gracias a diversos títulos que protagonizó en los ochenta, pero ninguno más relevante que el peligroso androide de Terminator - 100%, dirigida por James Cameron. Esta historia de ciencia ficción, que apelaba a los mayores miedos sobre los avances tecnológicos, se convirtió en todo un suceso por mezclar muy bien su historia con algunos elementos de terror y para cuando se aprobó una secuela, el intérprete cambió de bando para desarrollar el legado de un nuevo héroe que ayudaría a salvar a las humanidad de las máquinas. Luego de tantos años, el actor finalmente se despide para siempre de esta franquicia que tuvo grandes momentos y terribles secuelas.

La primera cinta de Terminator realmente tenía como protagonista a Kyle Reese (Michael Biehn), un soldado sobreviviente que es enviado al pasado para proteger a Sarah Connor (Linda Hamilton), quien a su vez se convertirá en madre de John Connor, un líder de la resistencia humana que está a punto de derrotar a las máquinas de Skynet. A pesar de sus conocimientos en un campo postapocalíptico, nada prepara a Reese para lo que enfrentará con el también conocido Exterminador, y es aquí donde la cinta cruza un poco de géneros para aterrar al espectador con las posibilidades y la figura del villano, quien parece imposible de vencer.

El público tomó agrado por el androide a pesar de ser el enemigo a vencer y en Terminator 2: El Juicio Final - 92%, jugando con las expectativas, Arnold Schwarzenegger ahora dio vida a una máquina reprogramada que salvaría a John Connor. Esto no impidió que Cameron pensara en un gran villano que aquí se mostraba como una creación mucho más avanzada capaz de transformarse en cualquier persona. Para la mayoría, esta secuela es la verdadera obra maestra del director y la entrega más importante de la franquicia.

Esta segunda parte tenía un final muy claro, pero las productoras no ven desperdicio en intentar reanimar algunas sagas si es que el dinero luce prometedor, y eso siempre es así. Eventualmente se trabajó una tercera película, llamada Terminator 3 - La Rebelión de las Máquinas - 70%, donde Edward Furlong fue reemplazado por Nick Stahl, algo que no fue bien recibido por los fans que no encontraron mucha gracia en la historia. A pesar de este tibio recibimiento, se encontraron nuevas formas de expandir el canon, aunque los intentos no fueron realmente buenos, ni dieron oportunidad a que algo novedoso pudiera desarrollarse a largo plazo.

Terminator - La Salvación - 33% fue criticada por enfocarse en el mundo postapocalíptico y fue más popular entre el público por el escándalo de Christian Bale gritando en pleno set y por el pésimo CGI que se usó para mostrar al Exterminador original porque Schwarzenegger no pudo aparecer. Las últimas dos entregas, llamadas Terminator Génesis - 25% y Terminator: Destino Oculto - 62%, cada una intentando formar una nueva saga, fueron un gran fracaso en taquilla y entre el público, demostrando que esta historia no debió pasar de las dos primeras cintas. Aunque el protagonista intentó hacer su parte del trabajo, parece que él mismo reconoce que ya no hay espacio para él en la franquicia, especialmente si quieren encontrar su propio camino.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Arnold Schwarzenegger reflexionó sobre la saga y afirmó que él ya se ha despedido para siempre de la historia y del emblemático personaje:

La franquicia no se ha acabado. Yo ya terminé. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. A alguien se le tiene que ocurrir una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre lo miré con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. La número cuatro, yo no aparecí porque era gobernador. Luego, la cinco y la seis no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas.

A pesar de todo, Arnold Schwarzenegger sabe bien que Terminator es el papel de su vida y afirma que todavía le piden en la calle que diga su famosa frase de "I'll be back", lo que le demuestra que su legado permanecerá intacto para siempre, su principal objetivo en la vida. Sin él presente en la franquicia, y claramente sin saber qué hacer con ella, tal vez lo mejor es dejarla descansar por mucho tiempo, de preferencia para siempre, y mejor buscar alguna alternativa que, bajo presión de la productora, seguramente se ambientará en el mismo universo, como están haciendo con otras sagas como Alien - El Octavo Pasajero - 97%.

