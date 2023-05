Fallece Tina Turner, legendaria cantante de What’s Love Got to Do with It

Es un triste día para la música. La actriz y cantante Tina Turner, apodada la Reina del Rock'n Roll, falleció en su hogar a los 83 años. Además de una larga e influyente carrera musical, apareció en un puñado de títulos cinematográficos y fue el objeto de una película biográfica que protagonizó, y casi le da un Óscar a Angela Bassettt a principios de los noventa, Tina, la Verdadera Historia de Tina Turner - 96%.

De acuerdo con información de Variety, los representantes de Tina Turner confirmaron su muerte. La causa exacta de su deceso no ha sido revelada, pero se explicó que su fallecimiento fue pacífica y que había estado padeciendo de alguna enfermedad. La cantante tenía 83 años. Se espera que el funeral sea sólo para familia y amigos muy cercanos. Estas fueron las palabras con las que su equipo hizo el anuncio y se despidió de ella:

Tina Turner, la Reina del Rock n Roll, murió pacíficamente el día de hoy a la edad de 83 años luego de un largo padecimiento en su hogar en Kusnacht, cerca de Zurich, Suiza. Con ella, el mundo ha perdido una leyenda de la música y un modelo a seguir.

Nacida en 1939, con el nombre Anna Mae Bullock, Turner se hizo de una asombrosa carrera a lo largo de las décadas de los años sesenta y ochenta. Dos de sus temas que seguro conocen son “What’s Love Got to Do With It?” y “Proud Mary”. Vendió más de 180 millones de discos a nivel mundial y ganó 12 premios Grammy. La prensa europea previamente había reportado, sin que jamás se confirmara, que sufrió de un derrame cerebral hace unos años.

En el cine, su vida fue llevada a salas en la biografía Tina, la verdadera historia de Tina Turner, dirigida por

Brian Gibson. Este probablemente sea el filme responsable en iniciar el interés de Hollywood de llevar las historias de famosos cantantes a la pantalla grande. Estrenada en 1993, el proyecto fue protagonizado por Angela Bassett, quien fue nominada al Óscar a Mejor Actriz por su interpretación.

La propia Turner tuvo una carrera como actriz. Quizá los fans de la acción la recuerden mejor como la antagonista de Mad Max: Más Allá de la Cúpula del Trueno - 82%, en donde interpretó a la malvada regente de un desierto en el filme post apocalíptico. Igualmente, fue la intérprete de la canción titular de 007: GoldenEye - 82%, la cual fue escrita por Bono.

Durante más de 60 años en el centro de atención, transformó las nociones sobre el envejecimiento, las oportunidades y la resiliencia, sobre todo con su álbum histórico "Private Dancer", que la lanzó al estrellato en solitario (finalmente) a los 44 años. En el cine, Turner tuvo papeles icónicos como Acid Queen en la ópera rock Tommy (1975). En televisión, fue una invitada habitual en programas de variedades como MTV y en comerciales, sobre todo como la cara (y las piernas) de una campaña de $20 millones para las medias de Hanes, que la contrató a los 56 años para dinamizar la marca.

Pero fueron sus desgarradoras memorias de 1986, Yo, Tina, en las que reveló el reinado de terror de 16 años de su exesposo Ike Turner, su escape y ascenso de la ruina económica lo que selló su papel más perdurable: como activista inadvertida. Una historia de redención contada con detalles escalofriantes, su libro arrojó luz crítica a una crisis en su mayoría oculta, inspirando el largometraje de Gibson con Basset dando vida a Tina Turner, y la aclamada producción musical de Broadway y West End de 2021, Tina: El musical de Tina Turner, y ese mismo año un documental llamado Tina - 90% se estrenó en HBO Max. La fascinación por esta icónica cantante continuó hasta sus últimos años. Le sobrevive su esposo y dos hijos. Descanse en paz.

