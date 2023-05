Fallece Bill Lee a los 94 años, compositor y padre del director Spike Lee

Bill Lee ha muerto a los 94 años, así lo informa The Hollywood Reporter esta tarde. Conocido por su trabajo como compositor y por ser el padre del director Spike Lee, contribuyó de forma puntual y relevante al mundo del cine y a la escena musical en general. A través de su perfil en Instagram, Spike también compartió la noticia, publicando algunas fotografías memorables de Bill y escribiendo un mensaje que le rinde tributo.

Nacido en Snow Hill, Alabama en 1928, Bill creció en una familia de músicos que desde muy pequeño le inyectó su pasión por este arte. Durante su infancia y adolescencia estudió en escuelas impactadas por el apartheid, siendo la más importante Black Morehouse College en Atlanta. Para los años cincuenta trabajó arduamente en pequeños grupos de jazz, perfeccionando su técnica como instrumentista e inspirándose en la música jazz afrodescendiente de su tiempo. Para 1959 se muda a Nueva York, donde encuentra el sitio ideal para ejercer su profesión y convertirse en una talento reconocido.

A través del tiempo, Bill tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los músicos más importantes del siglo XX, por ejemplo, Bob Dylan, Duke Ellington, Aretha Franklin, Simon and Garfunkel, Harry Belafonte y Tina Turner, esta última también fallecida el día de hoy a los 83 años de edad. Lee se enfocó de manera especial en la música jazz y su instrumento predilecto fue el bajo; también colaboró en los álbumes de otras grandes luminarias de la música tales como John Lee Hooker, Gordon Lightfooot, Cat Stevens, Woody Guthrie y Paul & Mary.

De acuerdo con la información publicada esta tarde, Bill Lee falleció por causas no especificadas en su casa de Brooklyn. Ante la muerte del músico, The New York Times rescata las palabras de Spike al periódico en 1990: “Todo lo que sé sobre jazz lo obtuve de mi padre. Vi su integridad, cómo no iba a tocar cualquier tipo de música, sin importar cuánto dinero pudiera ganar.” A continuación puedes leer su reciente publicación en redes:

Mi padre, BILL LEE, tocó el bajo en la canción clásica de BOB DYLAN ‘IT'S ALL OVER NOW, BABY BLUE’ en su álbum ‘BRINGING IT ALL HOME’. Esta mañana 24 de mayo, mi padre hizo su transición. Hoy es también la fecha de nacimiento de BOB DYLAN. Hoy también es la fecha de nacimiento de Jackson Lewis Lee, que es hijo de Tonya Lewis Lee y, hermano de Satchel Lee y nieto de papá. También debemos dar amor a nuestra hermana TINA TURNER, que nos dejó hoy, este 24 de mayo de 2023. ¡Qué cosas! Qué día. La familia Lee agradece todo su amor, sus más sinceras condolencias.

Bill Lee trabajó muy de cerca con su hijo, componiendo las bandas sonoras de sus películas, siendo las más destacadas aquellas escuchadas en She’s Gotta Have It (1986), School Daze (1988), Do the Right Thing (1989) y Mo’ Better Blues (1990); durante la premiere de esta última, Spike Lee habló sobre los problemas enfrentados por los músicos, en especial cuando se trata de profesionales negros; durante toda su carrera, el cineasta empleó su talento para hablar sobre los problemas a los que se enfrentan los afroamericanos, a las injusticias a las que fueron sometidos por la fracción dominante:

Los músicos son esclavos de bajo precio, mientras que los atletas y los artistas son esclavos de alto precio. Es su música, pero no es su club nocturno, no es su compañía discográfica. Solo entienden la música, no el negocio, por lo que los tratan de la misma manera.

