Indiana Jones y El Dial del Destino: Harrison Ford responde a quienes se quejan de su cara rejuvenecida en la película

Indiana Jones y el Dial del Destino llegará a las salas de cine pronto, sin embargo, la película tuvo la oportunidad de llegar un poco antes a través del Festival de Cine de Cannes 2023, donde fue proyectada ante la prensa y otros importantes invitados. Entre muchos de los detalles curiosos sobre esta producción, Harrison Ford revela que en un principio no estuvo de acuerdo con rejuvenecer el rostro de su personaje mediante imágenes generadas por computadora, una técnica que en los últimos años se ha estado utilizando con frecuencia para quitarle algunos años a las estrellas más respetadas y veteranas de la industria del entretenimiento.

No te pierdas: Indiana Jones y El Dial del Destino | Periodista asegura que el público estaba muerto de aburrimiento con la película

El famoso arqueólogo y aventurero, Indiana Jones, está de vuelta para una nueva aventura, dejando en claro que para estas cosas la edad no importa, y que una figura tan heroica como siempre está dispuesta a tener un viaje más. El Dial del Destino nos trae de regreso al personaje que encantó a todo mundo en los años ochenta, e incluso nos dará un vistazo de su juventud a través del de-aging o rejuvenecimiento de cara. Harrison Ford, quien ahora mismo tiene 80 años, habla sobre este detalle en particular, admitiendo que en un principio no estuvo de acuerdo con la idea. Ahora las cosas son distintas.

Sé que esa es mi cara. No es una especie de magia de Photoshop: así era como me veía hace 35 años. Porque Lucasfilm tiene todos los fotogramas de la película que hemos hecho juntos durante todos estos años. Y a este proceso, esta extracción científica de esta biblioteca, se le dio un buen [uso]. Es solo un truco a menos que esté respaldado por una historia, y sobresale si no es honesto, si no es real… quiero decir, emocionalmente real. Así que creo que se usó muy hábilmente.

Te invitamos a leer: Indiana Jones y El Dial del Destino | Harrison Ford defiende el trabajo de James Mangold

La saga sigue las aventuras del arqueólogo y profesor universitario, Indiana Jones, mientras busca artefactos antiguos y se enfrenta a peligrosos enemigos en todo el mundo. Con una combinación de acción trepidante, intriga histórica y toques de humor, Indiana se embarca en misiones épicas en busca de tesoros perdidos, luchando contra nazis, enfrentando maldiciones antiguas y desentrañando enigmas arqueológicos para proteger la historia y preservar la humanidad.

Nadie se resiste al encanto de Indiana Jones. El héroe intrépido y carismático, interpretado magistralmente por Harrison Ford, junto con una narrativa emocionante y guiones ingeniosos, ha cautivado a generaciones de espectadores. Además, la saga logra un equilibrio perfecto entre escenas de acción llenas de adrenalina, persecuciones, peleas y acertijos arqueológicos, transportando a los espectadores a exóticos y peligrosos lugares alrededor del mundo. El atractivo atemporal de Indiana Jones radica en su capacidad para mantener unidos elementos de los seriales clásicos de aventuras con un sentido de maravilla y descubrimiento arqueológico, creando una experiencia cinematográfica que emociona y entretiene a públicos de todas las edades.

Además de Harrison Ford, en el reparto de Indiana Jones y el Dial del Destino encontramos a otras grandes estrellas como Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge. De acuerdo con el calendario oficial, la película llegará a las salas de cine el próximo 30 de junio. ¿Tendrá la suficiente fuerza como para atraer espectadores a las salas de cine? Hay rumores sobre opiniones mixtas por parte de la prensa en el Festival de Cine de Cannes, lo cual sería desastroso en vista de lo que ya pasó con Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78% hace algunos años. James Mangold, el director, es un cineasta talentoso y todo mundo está a la espera de conocer su trabajo en una de las franquicias más exitosas de Hollywood, propiedad de Lucasfilm y The Walt Disney Company.

Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

Al encontrarse en una nueva era, acercándose a la jubilación, Indy lucha por encajar en un mundo que parece haberlo superado. Pero cuando los tentáculos de un mal demasiado familiar regresan en la forma de un viejo rival, Indy debe ponerse su sombrero y levantar su látigo una vez más para asegurarse de que un artefacto antiguo y poderoso no caiga en las manos equivocadas.

También puede interesarte: Cannes 2023: Harrison Ford recibe premio sorpresa y ovación de pie por Indiana Jones 5