Cannes 2023: Harrison Ford recibe premio sorpresa y ovación de pie por Indiana Jones 5

Todos tienen una debilidad por Harrison Ford. El actor, que verdaderamente es una de las últimas estrellas de cine, fue gratamente sorprendido por los organizadores del Festival de Cannes 2023 tras la primera proyección de Indiana Jones y El Dial del Destino. El intérprete se vio muy conmovido por el gesto que ocurrió luego de una ovación de pie que recibió el filme y que duró cinco minutos.

De acuerdo con Variety, Harrison Ford recibió un emotivo homenaje a su larga trayectoria luego de la premiere de Indiana Jones 5. Fue en Cannes que este esperado filme veraniego llegará a cines. Como marca la tradición, los medios están reportando que el público se puso de pie durante cinco minutos para celebrar el largometraje.

Antes de la función, el evento mostró un montaje de los filmes más destacados de su carrera y fue después de esto que Thierry Fremaux, el director del festival, le hizo entrega de una Palma de Oro honoraria por su trabajo en el cine. “También los amo, pero tengo una película que necesitan ver, así que me quitaré del camino y les agradezco de nuevo este gran honor”, dijo Ford a la audiencia presente.

Como saben, Jones es uno de los papeles más célebres de la carrera de este actor. Disney y Lucasfilm decidieron revivir la franquicia para una quinta, y supuestamente última, entrega bajo la dirección de James Mangold. Se trata de uno de los muchos títulos que tendrán al verano atiborrado de blockbusters. Ford ha asegurado en varias ocasiones que, ahora sí, planea despedirse para siempre del arqueólogo.

Indiana Jones y el dial del destino verá el regreso del personaje titular, quien buscará, con la ayuda de su ahijada Helena (Phoebe Waller-Bridge), un poderoso objeto que tiene la habilidad de encontrar grietas en el tiempo. Antes de retirarse, el aventurero protagonista deberá dar con él antes de que un grupo de neonazis le ganen la carrera por este codiciado artefacto. Mads Mikkelsen es el villano.

La programación de este año en Cannes contará con algunos otros grandes nombres. También forma parte de su cartelera la esperada Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese; Asteroid City, de Wes Anderson, y el evento va a ser concluido con una proyección de Elemental, la próxima animación de Pixar. Así que esperen escuchar más de estos títulos en los siguientes días.

Hasta entonces, marquen el calendario para la aventura final con Ford. Indiana Jones y El Dial del Destino llegará a cines el 29 de junio. Y para estar listos antes de su estreno, Disney Plus ha confirmado que las cuatro entregas anteriores estarán disponibles en su plataforma de streaming a partir del 31 de mayo. De esta forma, no hay excusa para hacer un maratón.

