Indiana Jones y El Dial del Destino | Harrison Ford defiende el trabajo de James Mangold

Los Cazadores del Arca Perdida - 95% se convirtió en una de las cintas más importantes de la historia gracias al impacto que tuvo entre el público y la industria, donde por años se tomó esta premisa como base para otras que intentaban lanzar una franquicia así de exitosa. Por supuesto, gran parte de esa fuerza es la presencia de Harrison Ford en el rol de Indiana Jones, un héroe que le abrió camino para otros proyectos del estilo. Indiana Jones y El Dial del Destino - 86% es la más reciente entrega de la saga y aunque marca la despedida definitiva del actor protagonista, algunos tienen sentimientos encontrados por el producto y no están seguros de querer verla. Para Ford, no hay nada que temer pues considera que el director James Mangold logró con creces todos sus objetivos, incluyendo cerrar con broche de oro el desarrollo de Jones.

Harrison Ford tuvo dos oportunidades de oro con los personajes de Han Solo e Indiana Jones, y en ningún momento las desaprovechó, pues logró hacer de estos héroes unos iconos del cine que siguen sirviendo de ejemplo e inspiración para otros creadores. Indiana Jones y el templo de la perdición - 84% e Indiana Jones y la última cruzada - 88% sirvieron muy bien para seguir con la franquicia y crear una imagen más completa del arqueólogo que suele terminar enfrentándose a los nazis por el uso de algún artefacto de importancia histórica.

Considerando que la tercera entrega nos contaba más del pasado de Indiana Jones y reparaba la complicada relación con su padre, en la cinta interpretado por Sean Connery, parecía seguro que sus aventuras habían llegado a su fin, incluso cuando se desarrolló una serie precuela enfocada en su juventud y primeras aventuras. Sin embargo, el dinero es más interesante para las productoras, quienes suelen tomar como excusa el presentar a estos personajes a nuevas generaciones para así aprobar remakes, soft-reboots y revivals que puedan explotar por unos años más.

Pero la idea no es para nada infalible; de hecho, la mayoría de las veces se podría decir que el resultado es desastroso, especialmente si se sigue exprimiendo el producto más de lo posible. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78% probó este punto, pues aunque la idea era dar espacio a una nueva generación, representada por Shia LaBeouf, los fans simplemente no se dejaron convencer con la propuesta que percibieron como vacía y absurda. Ford nunca perdió el cariño de las audiencias y eso justamente complicó todavía más la decisión de tener nuevas entregas.

Pero este fracaso no significó mucho después de un tiempo, pues en vez de pensar que el público ama a Indiana Jones en el pasado al que pertenece, pensaron que debía existir una fórmula correcta para apropiarse de este legado por unos años más. Luego de muchas charlas, la empresa convenció a Harrison Ford para regresar una última vez, y él siempre dejó en claro que genuinamente se trataba de la última vez que daría vida a Indiana Jones, por lo que quería que el resultado fuera excelente y la historia le hiciera justicia a su propio paso por la saga.

James Mangold, más conocido por Logan - 93% y Contra lo Imposible - 94%, fue el elegido para la tarea, y él sabía que el reto nunca iba a ser sencillo, primero porque debía despejar los prejuicios de la mayoría de los fans, y después porque tenía que crear una aventura digna del famoso personaje. La cinta por fin se estrenó en Cannes 2023 y las críticas están bastante divididas, en especial por lo que le obra significa o no para el legado de la franquicia. Sin embargo, para Ford eso es muy claro, pues lo hecho por el director funciona como un cierre digno. Según The Hollywood Reporter, el actor está bastante satisfecho con el proceso:

Me encanta trabajar, y amo a este personaje, y amo lo que trajo a mi vida. Quería ver la finalización de las cinco. Quería redondear la historia. Para mí, [James Mangold] hizo una película hermosa y es más que adecuado [para llenar los zapatos de Steven Spielberg]

La película recibió una gran ovación en Cannes, pero al parecer este acto tuvo que ver con la trayectoria de Harrison Ford y el respeto que se le tiene dentro de la industria, pues las primeras críticas no fueron realmente positivas. Para algunos funciona medianamente bien para despedir al actor, pero para otros es simplemente un desastre que no le hace justicia al personaje ni a su legado en el cine. También se sabe que Indiana Jones y El Dial del Destino es una de las producciones más caras de la historia y de Disney, así que el fracaso no es opción, pero el resultado se conocerá hasta el próximo 30 de junio cuando se estrene en salas comerciales.

