Indiana Jones y El Dial del Destino | Periodista asegura que el público estaba muerto de aburrimiento con la película

Harrison Ford definitivamente puede agradecer su carrera como actor a Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, pero el papel de Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida - 95% fue el que realmente le permitió construir un legado que lo llevó a trabajar con grandes directores y en prácticamente todos los géneros posibles. Aunque la trilogía de Jones se consideraba cerrada, la productora no quería dejar pasar la oportunidad de explotar a este personaje y lanzó Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%, secuela tardía que no hizo mucho por mejorar las cosas y que debía iniciar una nueva franquicia que claramente no iba a funcionar. Ahora toca el turno de Indiana Jones y El Dial del Destino - 86%, que será la despedida definitiva y real de Ford, y aunque las primeras noticias hablaban de una larga ovación, un periodista que estuvo presente asegura que las cosas no fueron tan positivas como se dijo en primer lugar.

Las películas de Indiana Jones sólo se ligan por el personaje principal, pues cada entrega tenía distintas aventuras, romances y aliados, lo que funcionó muy bien en aquellos tiempos donde las exigencias para este tipo de propuestas eran muy distintas. Harrison Ford quedaba perfecto en el papel y encantó al público con su estilo y humor tan particular, convirtiéndose así en todo un héroe de acción, algo que el actor aprovechó mucho en años posteriores para formar su carrera en Hollywood como uno de los intérpretes más taquilleros de la industria.

Indiana Jones y la última cruzada - 88% debía marcar el fin del camino para el personaje, quien luego apareció en una serie precuela donde lo vemos de joven formándose como arqueólogo y aventurero. Con el paso de los años, la trilogía, al igual que otras como Volver Al Futuro - 96%, se catalogaron como clásicos intocables, pero este tipo de estatus no es tan duradero o real como algunos fans quisieran. Eventualmente, y en un intento por traer a Jones a nuevas generaciones, se desarrolló una secuela que debía servir para pasar el legado a un nuevo protagonista, que en este caso sería Shia LaBeouf, quien en ese entonces pasaba por un gran momento dentro de la industria.

Aunque la crítica inicial no fue tan dura, el público sí, y la cuarta película fue objeto de burlas y ridículo, en especial por la resolución y la idea de que alguien más podría o debía hacerse cargo del legado de Jones. Los fans seguían apreciando a Harrison Ford en el papel, y esperaban que esta situación fuera una lección bien aprendida para la productora, pero ya sabemos que no fue así. Tiempo después y para sorpresa de nadie, se decidió que debía existir otra forma de aprovechar la saga, pues en estos momentos el medio se mueve gracias al poder de la nostalgia y a la idea de crear universos compartidos que pueden ir de las series exclusivas de streaming a cintas y spin-offs de todo tipo.

Cuando se confirmó que Indiana Jones y El Dial del Destino estaba en marcha, la opinión general fue que el resultado no sería nada bueno, pero cuando se aclaró que sería la última vez que veríamos a Ford en el dichoso papel, las expectativas cambiaron. La secuela parece tener buenas proyecciones económicas justamente porque nadie quiere perderse la despedida del actor, pero eso no significa que uno ignore el que la empresa podría estarse aprovechando de esta situación, en especial si quieren fomentar nuevas entregas y proyectos dentro de este mundo. La película finalmente estrenó en Cannes 2023 y mucho se habló de la larga ovación en la sala, pero al parecer esto no es exactamente como se pintó.

Aunque es verdad que hubo una ovación que conmovió hasta las lágrimas a Ford, algo que ya se puede ver en un video que se está moviendo por redes sociales, el público realmente no disfrutó de la película, y parece que el gran recibimiento fue simplemente por celebrar la carrera del actor. Según Variety, el conmovedor momento fue resultado de una tradición del festival y no una prueba del éxito de la cinta:

Es cierto, las ovaciones de pie para Ford fueron más fuertes antes de que se proyectara la película. Las elaboradas escenas de acción de la película y las ingeniosas frases de Waller-Bridge recibieron una respuesta poco entusiasta dentro de la sala. Durante partes de la película de 142 minutos, se podía escuchar a miembros de la audiencia susurrando por aburrimiento en francés.

Las ovaciones en Cannes ya no significan lo mismo que hace años, pues ahora son casi una obligación incluso con cintas que no son buenas. En este punto, todo el asunto es demasiado ridículo, pues nadie en su sano juicio debe pasar quince minutos aplaudiendo para promover una nueva forma de apreciación en la que la competencia real dentro del evento es contar cuántos minutos se pueden quedar los espectadores y críticos de pie.

Las primeras críticas de la película no han sido tan buenas, aunque algunos consideran que es un cierre digno, no genial o sorprendente, para Harrison Ford. Otros más aseguran que es todo lo contrario, pues no existe un momento clave donde se reconozca y celebre la partida definitiva de este personaje que cambió al cine para siempre. Con una crítica dividida y una recepción general bastante tibia, Indiana Jones y El Dial del Destino dependerá enteramente del interés del público que quiere conocer el cierre de esta historia, y aunque hace poco se dijo que la serie spin-off que se estaba desarrollando para Disney Plus había sido cancelada, si la película obtiene ingresos fuertes, es seguro que la productora encontrará la forma de seguir explotando este mundo sin el actor como protagonista.

