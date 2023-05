"He sido bendecido con este cuerpo": Harrison Ford responde a cumplido subido de tono en Cannes 2023

Aunque muy modesto, Harrison Ford sigue siendo un galán a los 80 años. El actor puede estar alejándose de su famoso papel en las películas de Indiana Jones, pero algunos todavía están seguros de que conserva su estatus. Su reciente paso por el Festival de Cine de Cannes lo ha llevado a dar la respuesta perfecta a un comentario un poco subido de tono que le hizo una periodista durante la conferencia de prensa para promocionar Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%.

Después de que la mujer en el área de prensa del festival le dijo que “todavía estaba muy ardiente" y que estaba atónita al verlo quitarse la camisa en la segunda escena de la película, le preguntó cómo se mantenía en forma y si podía montar a caballo. A estas alturas, uno pensaría que Ford está acostumbrado a este tipo de adoración, pero al principio parecía estupefacto. Después de moverse un poco, la estrella se inclinó más cerca de su micrófono y esbozó una leve sonrisa.

Luego de bromear un poco más, el actor volvió a agradecer el cumplido y dijo que se siente bendecido de tener ese cuerpo. Este video, compartido por Variety, se ha viralizado en Internet, lo que ha ocasionado que muchas personas compartan más cumplidos hacia Ford y lo bien que luce. Además de que siempre es recordado por su forma cómica de responder en entrevistas y en esta ocasión volvió a hacerlo, sacando sonrisas a más de uno.

A reporter at #Cannes told Harrison Ford: "I think you're still very hot."



Ford replied: "Look, I’ve been blessed with this body. Thanks for noticing!"https://t.co/c6p4UXtM4X #Cannes #IndianaJones pic.twitter.com/yuUfSQblOq