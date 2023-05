Christopher Lloyd insiste en que regresaría para una secuela de Volver al Futuro si hay una buena idea

Volver Al Futuro - 96% es una de las trilogías más importantes en la historia del cine y, a pesar de que por un tiempo se pensó que sólo funcionaría con las audiencias de esa época, el paso de los años ha demostrado que sigue funcionando igual para nuevas generaciones y su legado sólo se hace más fuerte. Ante las tendencias actuales de Hollywood sobre la explotación de la nostalgia y las secuelas tardías que funcionan como revivals de sagas importantes, mucho se ha hablado sobre una nueva entrega de esta franquicia, y aunque Michael J. Fox no apoya del todo la idea, Christopher Lloyd sí, siempre y cuando sea algo de buena calidad.

Volver al Futuro nos lleva por el curioso viaje de Marty, un joven amante de la música que debe vivir bajo la sombra de perdedores de sus padres, y quien tiene como aliado al doctor Emmett Brown, un científico algo loco que siempre está buscando su nuevo gran invento. En un momento dado, y luego de una revelación inesperada, el doc descubre cómo viajar en el tiempo, pero por ciertas circunstancias es Marty quien termina en el pasado, poco antes de que sus padres se conocieran y enamoraran. La película nos muestra no sólo lo sencillo que es cambiar para siempre el pasado, sino la reconciliación personal del protagonista con sus padres y lo importante que es buscarse a uno mismo y respetar eso.

Esta cinta de ciencia ficción funciona por su impecable comedia y la presencia de los protagonistas, especialmente Michael J. Fox, quien encontró en Marty el máximo de su legado en la industria cinematográfica. El éxito de la película fue tal que se dio luz verde para hacer dos entregas más que se filmaron al mismo tiempo y que debían construir una trilogía impecable. Volver Al Futuro II - 63% que para muchos es la mejor de la saga, nos muestra las consecuencias del primer viaje de Marty y los riesgos de repetir su historia familiar. Mientras que Volver Al Futuro III - 74% está más enfocada en el desarrollo de Emmett Brown y su lucha por encontrar un lugar en el mundo.

La trilogía derivó en una serie animada de mediano éxito, algo que era costumbre para ciertas películas de los ochenta, pero luego de esto realmente no se pensó nunca en hacer una secuela. Claro, la productora siempre tuvo la idea en mente, pero los creadores no pensaban ceder por unos dólares. Para Robert Zemeckis y Bob Gale la historia cierra bien y no hay más por contar sobre estos personajes, así que no quieren poner en riesgo sus historias. De hecho, se sabe que los dos tienen un acuerdo de que la productora no puede tocar los derechos de la trilogía hasta que ambos pasen a mejor vida.

De esta forma, los creadores se aseguran de que nada arruine el legado de la saga, y es que ellos tampoco buscan activamente nuevas ideas para desarrollar más entregas. A pesar de esto, los rumores sobre una cuarta película se dan de vez en cuando entre insiders y diversos medios, pero parece que la trilogía verdaderamente está sellada por ahora. Hace unos meses se dijo que Netflix estaba pensando en hacer una serie animada de la cinta, pero esto fue descartado de inmediato. En ese sentido, la experiencia de los fans con otras franquicias parece servir como impulso para no trabajar un remake o un revival innecesario.

Hace tiempo, el propio Michael J. Fox dio su opinión y aseguró que la única forma en la que él veía posible un remake era si ponían al frente a una mujer protagonista, y es que el jamás regresaría para dar vida a Marty una vez más, en parte por su retiro definitivo y en mayor medida por su estado de salud. De hecho, hace poco él volvió a decir que no le interesaba en lo absoluto si se hacía o no un remake o una secuela. Sin embargo, Christopher Lloyd no piensa exactamente igual, pues él cree que todo es posible. En una reciente entrevista con Variety, el intérprete explicó:

Me encantaría hacer una secuela, pero creo que Bob Zemeckis y [el productor Steven] Spielberg sintieron que contaron la historia en esto tres episodios... Pero si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película, podría suceder.

Los fans tendrán que conformarse con los eventos especiales donde el elenco se reúne y recuerda cómo fue filmar la película, pero realmente hay pocas posibilidades de ver una secuela, y esto tardará años en cambiar, si es que lo hace alguna vez. Aunque muchos tienen gran cariño por estos personajes y les encantaría verlos nuevamente, también se reconoce más ahora que estas ideas rara vez funcionan y lo único que fomentan es la sobreexplotación de ideas para productoras que no tienen interés en respetar estos legados, así que la falta de noticias reales sobre un revival o una nueva entrega resulta ser bastante positiva para los conocedores.

