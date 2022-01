Spider-Man: Andrew Garfield quiere volver a trabajar con Tobey Maguire y Tom Holland

La Spidey-manía continúa. A un mes del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, y luego de mentir por casi un año, Andrew Garfield finalmente puede hablar abiertamente de su experiencia al regresar como el arácnido y junto a Tobey Maguire y Tom Holland, los otros dos actores que han interpretado el papel, y justamente dice que le encantaría volver a trabajar con ellos dos y seguir mostrando la fraternal dinámica entre sus personajes.

No te pierdas: Andrew Garfield está dispuesto a volver como Spider-Man

En el podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield, quien ha tenido un estupendo año, fue cuestionado sobre sus deseos para su versión de Spider-Man en el futuro. El actor explicó que le gustó mucho colaborar con las versiones de Maguire y Holland y estaría feliz de volver a compartir pantalla junto a sus compañeros arácnidos. Aunque de momento se siente muy satisfecho por la respuesta del público al filme:

Me encantaría seguir trabajando con Tobey y Tom. Creo que esa clase de dinámica entre tres hermanos es…no lo sé, jugosa. Pero para ser honestos, sinceramente voy a decir que estoy feliz y satisfecho y agradecido de ser parte de esto [Spider-Man: Sin camino a casa]. Es difícil querer más en este momento. Simplemente estoy tratando de saborear el momento con los fans, la audiencia y sólo decir ‘gracias’. Sí, me siento humilde y agradecido por la respuesta.

La postura de Garfield es totalmente entendible, particularmente dado que su versión del héroe fue una que terminó de forma abrupta con El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% y tras la cancelación de su secuela a favor del reboot que tomó lugar dentro del MCU. No obstante, los seguidores del personaje quieren ver más de él y están, a través de una campaña mediática, pidiendo que se complete su trilogía con el #MakeTASM3.

Por si eso fuera poco, el británico también está casi asegurado para una nominación al Óscar por su trabajo en el musical Tick, Tick... Boom! - 93%. El filme ha recibido nominaciones en varias de las ceremonias que preceden a la Academia de Hollywood y la semana pasada consiguió un lugar en la competencia por los premios del Gremio de Actores, lo cual es un buen indicativo de que así podría ser. El filme lo encuentran en Netflix.

Te recomendamos: Andrew Garfield improvisó una de las escenas más emotivas de Spider-Man: Sin Camino a Casa

En cuanto al amigable Spider-Man, se sabe que hay planes para una cuarta entrega con Holland dentro del MCU, pero se encuentra en las etapas más tempranas de desarrollo. No obstante, la alternativa para Garfield sería como el héroe del universo creado por Venom - 35%, saga de la que Sony tiene total control y en la que se sospecha podría haber un lugar para traerlo de vuelta a pelear con todos esos antihéroes.

No queda más que esperar a ver si el estudio le da una nueva oportunidad. Hasta entonces, los fans de Spider-Man tienen otro gran crossover en camino este año con Across the Spider-Verse, película animada que nos mostrará nuevas versiones del personaje con distintos estilos de animación y de múltiples universos en octubre. Así como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el próximo mes de mayo, para ahondar en las posibilidades el multiverso.

Continúa leyendo: Andrew Garfield también le mintió a Emma Stone sobre su participación en Spider-Man: No Way Home