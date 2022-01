Andrew Garfield está dispuesto a volver como Spider-Man

El reciente éxito de Marvel Studios y Sony, Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, hizo que muchos fanáticos se dieran cuenta de que el Hombre Araña de Andrew Garfield no había obtenido la apreciación que merecía cuando tuvo su momento en pantalla. A comparación de la saga de Tobey Maguire y la de Tom Holland, las dos películas de Andrew como Peter Parker, El Sorprendente Hombre Araña - 73% y El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%, no recibieron tan buenas reacciones por parte del público, incluso algunos llegaron a hacerlas a un lado, considerando a Andrew como el Spider-Man menos relevante. Con su regreso en Sin Camino a Casa junto a Maguire y Holland, la audiencia reconoció el buen trabajo de Garfield como el superhéroe y expresaron que sería asombroso poder darle una tercera entrega a su saga inconclusa, como lo merece.

No te pierdas: Fans piden que Andrew Garfield aparezca en Morbius, tras anunciarse el retraso de la película

El afecto por Andrew incrementó tanto después de su intervención en No Way Home, que miles de fanáticos se han unido en redes sociales para exigir que The Amazing Spider Man 3 se haga realidad. Esto ciertamente sería algo increíble, ya que hace algunos años no tuvimos la oportunidad de ver la conclusión de la historia de este Peter Parker. Andrew habló recientemente en una entrevista para Variety acerca de su regreso como el Hombre Araña en Sin Camino a Casa, y durante la conversación se le preguntó si estaría dispuesto a volver a interpretar al personaje. El actor respondió lo siguiente:

Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si se sintió bien. Peter y Spider-Man, esos personajes son serviciales, para el bien común y para el de la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Tomaría prestado el marco ético de Peter Parker para esto, si tuviera la oportunidad de regresar y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy preparado y seguro de mí mismo.

No te vayas sin leer: Ya en serio, The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield sí podría ocurrir

Andrew interpretó a Spider-Man por primera vez en el año 2012, y aunque a sus filmes no les fue tan mal, la mayoría nunca consideró al actor como su Peter favorito. Después de la exitosa trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst y James Franco, y dirigida por Sam Raimi, el público estaba dudoso acerca de ver a un nuevo Hombre Araña en pantalla, pues Tobey había encantado a los espectadores con su interpretación y no querían dejarlo ir. La saga de Garfield, dirigida por Marc Webb, originalmente iba a estar conformada por tres películas, sin embargo, los planes cambiaron cuando Sony descartó una tercera parte y decidió hacer un reinicio completo de la franquicia, abriendo camino a Tom Holland como el nuevo Hombre Araña.

En febrero del 2015, El Sorprendente Hombre Araña 3 fue cancelada, y esto decepcionó demasiado a Andrew. En una entrevista pasada, el actor admitió que él era un joven ingenuo antes de su rol como Spider-Man, que no tenía idea de cómo funcionaba la industria productora de películas y que la cancelación de su cinta significó un gran despertar que le dolió. Aseguró que desgraciadamente en dicha industria, en los filmes de superhéroes, lo más importante no es el alma del héroe, sino las ganancias en taquilla.

De cualquier manera, la carrera del actor se ha recuperado y se encuentra mejor que nunca. El pasado 12 de noviembre de 2021, Andrew protagonizó Tick, Tick... Boom! - 93%, una cinta musical para Netflix dirigida por Lin-Manuel Miranda, con un guión escrito por Steven Levenson , basado en el musical semi autobiográfico de Jonathan Larson. La actuación de Garfield en este filme fue magistral y la crítica ha sabido reconocerlo, pues los elogios no han dejado de llegar y se espera que el actor sea nominado para recibir algunos galardones muy pronto.

Por si te lo perdiste: Spider-Man: Sin Camino a Casa | Guionistas querían escenas post-créditos con Tobey Maguire y Andrew Garfield