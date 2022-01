Andrew Garfield también le mintió a Emma Stone sobre su participación en Spider-Man: No Way Home

Aunque Scream - 78% acaba de quitarle el trono a Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% en la taquilla, la más reciente entrega de Marvel se mantiene como uno de los más grandes éxitos para la empresa y uno que dejó a los fans con ganas de más. No sólo Tom Holland logró mejorar la opinión que el público tenía sobre él como Peter Parker, sino que la película también sirvió para recordar el legado de Tobey Maguire y redescubrir el de Andrew Garfield. De estos tres, tal vez es Garfield el que más beneficio ha sacado, a pesar de que tuvo que mentir sobre su aparición por meses.

Desde que Spider-Man: Sin Camino a Casa se estaba filmando, con la presencia de Alfred Molina y Jamie Foxx confirmadas, los seguidores dieron por hecho que las otras versiones del héroe tendrían una participación importante. Maguire podía evitar fácilmente el acoso de los periodistas, pero Garfield tenía que promocionar Tick, Tick... Boom! - 93% y eso lo puso en el ojo del huracán. El actor negó una y otra vez que formara parte del proyecto e incluso llegó un punto en el que dijo que prefería ya no contestar a preguntas relacionadas con Spider-Man. De hecho, también comentó que nunca volvería a dar vida a este personaje.

Ahora que la audiencia ya pudo ver la película, y que el trabajo de Garfield se convirtió en uno de los puntos más emblemáticos de la franquicia, tanto el público como el intérprete se burlan de las mentiras que tuvo que decir. Semanas después del estreno, el protagonista de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%, por fin rompió el silencio y comentó cómo Sony le pidió mantener el secreto a pesar de las filtraciones y lo mucho que se divirtió negando su participación.

En una nueva entrevista para el podcast Happy Sad Confused (vía ComicBook.com), Andrew Garfield reveló que no sólo mintió a la prensa sobre Spider-Man: Sin Camino a Casa, sino también a la mismísima Emma Stone, la actriz que dio vida a Gwen Stacy por primera vez en El Sorprendente Hombre Araña - 73%.

Después de todo, Stone estaba tan intrigada como el público, pero ir a la fuente original no le sirvió de mucho. Garfield explica:

