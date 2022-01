Andrew Garfield quiere que su regreso como Spider-Man sea tan especial como No Way Home

Andrew Garfield es el consentido de las redes sociales en estos momentos y con justa razón. El actor volvió como el Hombre Araña en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y los fans quedaron encantados con el toque que le dio al personaje. Ahora, durante una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Garfield habla sobre su posible regreso como Peter Parker a la pantalla grande, declarando que le gustaría que fuera tan especial como lo observado en No Way Home. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Sony dio en el blanco al traer a los tres Hombres Araña de regreso. Fue realmente espectacular verlos columpiarse durante el clímax de Sin Camino a Casa, pero los fans ya quieren verlos juntos una vez más, en especial a Andrew, quien mostró tener muchos asuntos pendientes con su personaje. Durante El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% lo vimos pasar por el mayor trauma de su vida e incluso ahora pudimos ver que no se ha recuperado del todo. Cuando ET cuestionó a la estrella sobre su retorno como Spider-Man, estas fueron sus palabras:

Nunca digas nunca. Es un personaje que siempre va a ser tan significativo para mí y tan hermoso para mí y, nuevamente, volvería al servicio. Creo que si hay una manera, porque de eso se trata ese personaje, se trata de servir al bien mayor y servir a sus semejantes, al servicio de la humanidad y de toda la vida.

Pero Andrew Garfield tiene las cosas muy claras y no quiere que su retorno como Spider-Man se sienta como un desperdicio, sino como algo que realmente sea digno del legado del Hombre Araña. La estrella de Tick, Tick... Boom! - 93% sostiene que para volver, el impacto tendría que ser tan grande y soberbio como el observado en la reciente película. Aquí el resto de sus declaraciones.

Entonces, si hay una manera de continuar el legado de ese personaje de una manera que se sienta como servicio a una audiencia, de servicio a los temas que [el co-creador] Stan Lee inyectó a ese personaje, estoy abierto, por supuesto, estoy muy, muy abierto, pero tendría que ser muy, muy especial. Tendría que ser muy, muy significativo y divertido, y alegre, como lo fue hacer No Way Home.

Spider-Man: No Way Home sigue en cartelera y ya es una de las películas más exitosas de los meses recientes. A pesar de la pandemia y el repunte de contagios, la tercera entrega del Hombre Araña en el MCU llamó la atención de todo mundo y las salas de cine se llenaron con fans curiosos por ver hecho realidad el esperado Spider-Verse. Ahora Sony debe ser muy inteligente a la hora de mover los hilos para las siguientes entregas. Si en algún punto del futuro decide producir The Amazing Spider-Man 3, más vale que sea bajo los términos que Andrew Garfield mencionó en los párrafos anteriores; el actor se merece una nueva aventura y una conclusión dignas de personaje.

Mientras tanto, los fans ya están esperando la siguiente aventura del Hombre Araña, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, cinta animada que promete ser una de las más espectaculares. Miles Morales volverá para reunirse con Gwen Stacy y un grupo completamente nuevo de Spideys. Recordemos que Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% obtuvo muchos reconocimientos en múltiples ceremonias, así que esperamos que la nueva aventura sea de la misma calidad o superior. De acuerdo con la información oficial, Across the Spider-Verse se estrena en cines el 7 de octubre.

