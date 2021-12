Spider-Man: No Way Home | Escritores explican por qué la tía May se convirtió en el tío Ben del MCU

El pasado 15 de diciembre se estrenó Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, la más reciente cinta de Marvel Studios en colaboración con Sony que dejó boquiabiertos a miles de fanáticos y ahora se posiciona como el largometraje más importante del año. El éxito colosal de la película no sólo se ha visto reflejado en la taquilla, sino que también está rompiendo récords de reseñas positivas en varios sitios oficiales de crítica de cine. Además de los sorprendentes cameos que el filme trajo, la historia dio un giro inesperado que puso a algunos de los espectadores a derramar lágrimas.

Alerta, ¡spoilers a continuación! Cuando hablamos de un giro imprevisto, nos referimos a cuando la tía May (Marisa Tomei) fue asesinada por el villano principal del filme, el Duende Verde (Willem Dafoe), convirtiéndola en el tío Ben del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin duda alguna este suceso fue algo que nadie vio venir, ya que por lo regular y como hemos visto en la mayoría de las historias de Spider-Man, incluidas las películas de las franquicias protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, es el tío Ben quien muere, no sin antes decir la famosa frase: "Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad".

En Spider-Man: No Way Home, es la tía May quien le dice estas fuertes palabras al Peter Parker de Tom Holland, antes de morir. Dadas las circunstancias del papel de Marisa, queda claro que esta vez los roles de los tíos se invirtieron en la historia y fue May quien falleció, dejando una gran marca en el joven Hombre Araña. Durante una entrevista reciente para The Hollywood Reporter, los escritores de la cinta Chris McKenna y Erik Sommers hablaron sobre la creación de este importante momento de la tía May. Sommers comentó:

No creo que hubiera mucho ímpetu en poner esto en las otras dos películas. Esta iteración de Spider-Man no comenzó contando la historia de la pérdida del tío Ben. Empezamos en un lugar diferente con Peter. Esas palabras están tan ligadas al tío Ben, no parecía haber un lugar natural para eso. Ni siquiera estábamos pensando necesariamente, 'Oh, tenemos que hacerlo en esta.' A medida que la historia comenzó a desarrollarse, y cuando llegamos a la escena con May, nos dimos cuenta de: ‘Este será el tío Ben de Peter’, y las palabras van a salir a la luz. Para la escena en la azotea, donde se encuentran los tres Peters, realmente sentimos que necesitábamos algo para finalmente cristalizar que estos tres chicos son iguales, que son hermanos. Y que están unidos por algo de una manera cósmica y que tuvieran esas palabras en común parecía lo mejor.

Otro de los escritores continuó con algunas otras explicaciones del tema, compartió que esta vez, era la tía May a quien Peter veía como figura moral primordial y también era la persona que más quería. Además, habló sobre la presencia del tío Ben en el MCU y su posición en la historia. McKenna agregó:

[Christopher] Markus, [Stephen] McFeely y los Russo fueron tan inteligentes con Civil War para dar un paso al costado y repetir la historia del origen. Simplemente lo saltas, pero deja muchas preguntas y lagunas. Algunas personas [preguntan] , ‘Oh, ¿murió el tío Ben? ¿Fue él el culpable [de la muerte de Ben]? ¿Estamos perdiendo esa seriedad como parte de ese personaje?’ Creo que eso es algo que siempre hemos discutido. ‘¿Cuál es el trato con su tío Ben? ¿Es una paridad total, es uno a uno? ¿Es absolutamente lo mismo?’ Empezamos a pensar: ‘Bueno, tal vez no lo sea. Tal vez su mentora sea May y ella le inculcó esto’. No dice: 'Un gran poder conlleva una gran responsabilidad', pero dice algo con ese sentido en Civil War, que es: 'Cuando puedes hacer las cosas que yo puedo hacer y tú no haces nada, entonces tienes la responsabilidad.' Es el mismo sentimiento que creo que se le ha inculcado desde May, pero empiezas a darte cuenta de que May realmente es la guía moral de su vida y ha tenido una figura paterna.

