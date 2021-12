Eternals: Chloe Zhao revela “desolador” final alternativo que molestó al público de prueba

Eternals - 58% es una de las películas de Marvel peor recibidas por la crítica. Si bien el público no le vio mayor problema al filme de Chloé Zhao, y de ahí que sea una de las más taquilleras del año, muchos encontraron algo cansada su estructura doble. Ahora, la directora revela que, originalmente, el final para los héroes era mucho más oscuro y que fue por la respuesta de audiencias de prueba al desenlace que se terminó por cambiar.

No te pierdas: Eternals: Chloé Zhao revela detalles sobre Thanos y su rol en planes de los Celestiales

En entrevista con The Playlist, la directora Chloe Zhao reveló que en el guion había otro final de Eternals distinto al visto en cines. Como recuerdan, al final, la mitad de los robots alienígenas se va a explorar el espacio en busca de más seres como ellos mientras que la otra permanece en la Tierra antes de que Arishem, el celestial que los creó, llegue por ellos para decidir si dejará o no sobrevivir al planeta. Nada de eso ocurría:

De hecho, teníamos otro final que es más desolador. Desolador. No lo odiaba porque estoy acostumbrada a películas más melancólicas, pero no le fue bien con las audiencias de prueba. Solía terminar con todos de regreso en la nave y con sus memorias eliminadas y simplemente viajando a otro planeta.

Así que ahí lo tienen. En otra parte de la conversación, la cineasta ganadora del Óscar explicó que se le ocurrió el final de la película durante la edición, como ha sucedido siempre con sus otros proyectos. Es bien sabido que Marvel suele mantener todas las posibilidades abiertas semanas antes del estreno. Por ejemplo, la última frase de Iron Man antes de morir en Avengers: Endgame - 95% se improvisó poco antes del lanzamiento.

Cabe preguntarse qué otros elementos de la trama fueron improvisados durante post postproducción. Uno que se ha lamentado en buena medida fue la muerte definitiva de Kro, el Deviant que logró volverse consciente de sí mismo. Y qué significaba ese final original para Eros, el personaje de Harry Styles, con el que el resto del equipo se encuentra en el desenlace que vimos en cines.

Te recomendamos: Marvel anuncia crossover de los Avengers, X-Men y Eternals para 2022

Pese a recaudar más de US $400 millones a nivel mundial, Marvel todavía no anuncia si habrá una secuela para la película. Aunque se espera que así sea, en especial ahora que la franquicia ha adquirido una dimensión cósmica tan grande, no se sabe en qué otros filmes podemos esperar ver a Druig, Thena o Makkari, los únicos tres personajes que permanecen en libertad tras el desenlace.

Eternals - 58% llegará a Disney Plus a mediados de enero. Por ahora, el universo de la saga continuará con el lado sobrenatural de la franquicia y sus más mágicos personajes con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a principios de mayo. En cuanto a la televisión, no se tiene todavía fecha para ningún show aunque se espera que Moon Knight, Ms Marvel y She Hulk lleguen en la primera mitad de 2022.

Continúa leyendo: Eternals fue la película más buscada en Google en 2021