Spider-Man: No Way Home | Tobey Maguire ayudó a mejorar el guión de la película, revela Erik Sommers

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% contó con la esperada participación de Tobey Maguire como el Hombre Araña, actor del que mucho se habían comentado rumores y teorías sobre su unión al MCU. A través de una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, los guionistas hablan sobre las aportaciones de Maguire a la historia de No Way Home: la estrella de 46 años no quiso compartir detalles profundos sobre la vida adulta de su Peter Parker.

Durante meses, los fans no tuvieron la certeza de que Maguire regresaría como Spider-Man. Las redes sociales se desvivieron en teorías y especulaciones sobre lo que Marvel Studios y Sony estaban preparando para la nueva entrega de su Hombre Araña. Erik Sommers, guionista de la película, habla sobre el trabajo de Tobey en Sin Camino a Casa y declara que la estrella hizo valiosas contribuciones a la visión de su personaje varios años después de convertirse en el héroe arácnido. De paso también incluye a Andrew Garfield en sus declaraciones:

Tenían ideas, y fue realmente interesante y útil saber sobre ellas. Nadie conoce al personaje tan bien, o piensa tanto en él, como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo ... Definitivamente dio forma a lo que hicimos.

De acuerdo con Sommers, Tobey Maguire fue renuente al momento de hablar en profundidad sobre la vida de su Peter Parker. En algún punto de la cinta menciona que aunque tuvo problemas con Mara Jane, ambos supieron arreglar las cosas y finalmente terminaron juntos. Chris McKenna, co-guionista de Spider-Man: No Way Home, también habló sobre la colaboración de los actores en la esperada aventura:

Tenían grandes ideas que realmente elevaron todo lo que buscábamos y agregaron capas y un arco, y realmente comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos muchachos realmente estaban ayudando al Peter de Tom en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose. Hay un momento crucial en el que lo ayudan a atravesar el clímax de la película. Mucho de eso fue aportado por las ideas de Tobey y Andrew, la configuración de lo que pensaban que sus personajes podían aportar a esta historia.

Mientras que el Peter Parker de Tobey Maguire parece llevar una vida más o menos resuelta en lo personal, la encarnación de Andrew Garfield todavía tiene muchas cosas que arreglar. El personaje no ha superado la muerte de Gwen Stacy (probablemente nunca la haga) y se sigue notando una profunda ira en su interior, además, se siente muy sólo e incluso tiene mala autoestima. Tal vez sea necesaria una The Amazing Spider-Man 3 para que el héroe pueda mejorar las cosas en su vida. Esperamos que Sony haga caso a los ruegos de los fans y escuche lo que han estado pidiendo en los últimos días a través de las redes sociales.

La siguiente película del Hombre Araña es Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, aventura que nos devolverá a Miles Morales en formato animado. El héroe será visitado una vez más por Gwen Stacy y ambos se enfrentarán a una nueva amenaza multiversal y conocerán a más Spider-gente de otras dimensiones. De acuerdo con el estudio, se estrena en salas de cine el 7 de octubre de 2022, ¿podrá superar a la magistral Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% y se llevará más premios durante la temporada correspondiente?

