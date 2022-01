Spider-Man: Sin Camino a Casa supera a Titanic en la taquilla local

La euforia por Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% no ha terminado. El regreso de Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) y Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) a los papeles de Hombres Araña, hizo que las salas de cine estallaran de emoción y se llenaran de forma masiva como no ocurría desde 2019. Ahora, la película dirigida por Jon Watts ha roto un nuevo récord, ya que superó a Titanic - 88% en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá).

Spider-Man: Sin Camino a Casa es la cinta más exitosa de Hollywood durante la pandemia de Covid-19, y es la primera en superar los US$ 1000 millones en taquilla global. De acuerdo con Comic Book, este fin de semana ya recaudó US$ 30 millones extra, con lo que ha alcanzado US$ 666.5 millones en la taquilla local, lo que la ubica por encima de los US $659.3 millones de Titanic, y la convierte en la sexta cinta más exitosa de la historia.

Además de que es el largometraje más taquillero en la historia de Sony, en la taquilla de Estados Unidos y Canadá sólo es superada por Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% (US $936.6 millones), Avengers: Endgame - 95% (US$ 858.3 millones), Avatar - 83% (US$ 760.5 millones), Pantera Negra - 90% (US$ 700.4 millones) y Avengers: Infinity War - 79% (US$ $678.8 millones). Sin duda Spider-Man: SIn Camino a Casa ha superado las expectativas.

A nivel global el filme tiene una desventaja a comparación de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, y es que éstas tuvieron estrenos en China donde recaudaron una parte importante del total; tan sólo basta recordar que Avengers: Infinity War recaudó US $359.5 millones en el país asiático, y Avengers: Endgame US$ 629 millones.

Una de las razones por las que China podría estar negándose a estrenar Spider-Man: Sin Camino a Casa son las recientes controversias entre el gobierno chino y Marvel Studios por las películas Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% y Eternals - 58%; en el caso de la primera, tiene a un personaje inspirado en un estereotipo racista, y el actor protagonista, Simu Liu, criticó a la China comunista; la segunda tiene un problema similar, pues su directora, Chloé Zhao, hizo comentarios que molestaron al gobierno chino.

No obstante, con o sin China, Spider-Man: Sin Camino a Casa ya superó a todas las anteriores entregas del Hombre Araña y es una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia, lo cual se debe al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como al regreso de los villanos interpretados por Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%), Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%) y Rhys Ifans.

Actualmente los fans están organizándose en redes sociales para que Sony produzca una tercera entrega de El Sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield, y una cuarta entrega de El Hombre Araña con Tobey Maguire. El 25 de diciembre se hizo tendencia #MakeTASM3 (Make The Amazing Spider-Man 3), y unos días más tarde el periodista Mark Hughes publicó en Forbes un artículo diciendo que es muy probable que sí ocurra, pues Sony se ha dado cuenta del potencial que tiene en sus manos. En cuanto a El Hombre Araña 4, también apareció un rumor en el sitio Giant Freaking Robot, de que se producirá pero en formato animado, en el estilo de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%.

