Tom Holland adelanta que Spider-Man: Sin Camino a Casa sí tendrá varias secuelas

Apenas ha pasado un mes del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% y Tom Holland ya está tratando de emocionar aún más a los fans con lo que podría ser el futuro del personaje y especialmente el suyo como el actor que se mantiene en el papel hasta nuevo aviso por parte de el estudio que posee los derechos del personaje para las adaptaciones cinematográficas. Creemos que por el momento un descanso para Holland, al menos de las películas basadas en los cómics de superhéroes, no es una idea descabellada, pero eso no significa que el equipo detrás de lo que vemos en la pantalla grande no está trabajando en los siguientes pasos.



No hay detalles muy precisos sobre lo que está tramando Sony Pictures en conjunto con Marvel Studios, pero más películas parecen venir en camino de acuerdo con una reciente declaración de la productora Amy Pascal, quien dijo a Fandango que se estaba alistando para trabajar en la siguiente película de Spider-Man con Marvel y Tom Holland. Sabemos que el final de Sin Camino a Casa más bien se sintió como que los estudios de cine estaban abriendo una puerta a muchas más películas de las que cualquier actor que haya protagonizado una franquicia de Spider-Man ha hecho y, en palabras de Pascal, están pensando en el proyecto como tres películas, y que después irán por tres más.

Está claro que veremos muchas más colaboraciones entre los estudios, y de seguro más crossovers del personaje en otros filmes, aunque la productora nunca usó la palabra trilogía. Marvel Studios no ha compartido esta información en una confirmación oficial, siendo que solo Pascal ha dicho algo al respecto, pero recientemente el actor Tom Holland ha dado pistas de que efectivamente lo veremos columpiándose en el traje del superhéroe varios años más.

Hace poco, Rotten Tomatoes seleccionó lo mejor del cine y la televisión en 2021 con unos premios llamados Golden Tomatoes (Tomates Dorados), que fueron a parar a títulos que tuvieron las mejores calificaciones en el sitio. Entre las películas mejor calificadas del año estuvieron Amor sin barreras - 100%, En el barrio - 95% y La familia Mitchell vs. las máquinas - 97%, pero la que se llevó el primer lugar fue Spider-Man: Sin Camino a Casa. Holland agradeció a los fans por el apoyo y a los críticos por sus comentarios hacia la producción, y en ese mensaje fue cuando pareció decir que iba a volver a interpretar al personaje "una y otra y otra vez" (vía Heroic Hollywood).

Chicos, Spider-Man: No Way Home ha recibido tres Golden Tomatoes, así que solo quería dar las gracias en nombre de todos, desde Sony y Marvel, los críticos, los fans que han mostrado tanto amor, respeto y apoyo hacia nuestras películas. Significa el mundo y, con suerte, podemos hacerlo una y otra y otra vez. Pero gracias, gracias, gracias. Y nos vemos pronto.

.@TomHolland1996 gives a massive THANK YOU to the critics and fans for #SpiderManNoWayHome's three #GoldenTomato Award wins! pic.twitter.com/ctYOblVYQs — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 14, 2022

Después del éxito que ha tenido la secuela de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Marvel y Sony continuarán explorando la historia de este joven Spider-Man que ya lleva seis años en la pantalla y no parece que desacelerará pronto. Mientras tanto, Marvel Studios se está alistando para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la siguiente gran película en retomar el concepto del multiverso y, aparentemente, será una exploración más a fondo de la apertura que fue la reciente aventura del Hombre Araña, que lo hizo como si se tratara de una probada a lo que presentará luego esta franquicia.

Gran parte del éxito del cierre de la trilogía se debe al regreso de Andrew Garfield, Tobey Maguire y compañía; incluso nos atrevemos a decir que de no ser por ellos la recepción a Sin Camino a Casa habría sido muy diferente. La pandemia también tuvo efecto en la recaudación en taquilla, la cual podría haber sido superior, pero aún así lo hizo muy bien para lo que han logrado otras películas al punto de estar cerca de los mil millones a nivel internacional tras un mes de su estreno y llegar a un total que supera los US$1550 millones.

