Willem Dafoe revela cómo ocultaron su regreso en Spider-Man: Sin Camino a Casa

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% representa muchas primeras veces tanto para Marvel Studios como para Sony Pictures, pero también es un poco familiar. Sin duda, influye el hecho de que el Hombre Araña vuelve a ser el protagonista de una película que sabemos tendrá un lugar alto en el olimpo del cine de superhéroes, pero también se siente extrañamente familiar por la sencilla razón de que es una película que está repleta de caras conocidas. El Spider-Man de Tom Holland abre accidentalmente el multiverso y eso es sinónimo de una invitación a que se unan personajes de las anteriores series de adaptaciones del personaje.

No es que aquellos que precedieron a Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y compañía perdieron relevancia en algún momento, quizás con excepción del extremadamente infravalorado Hombre Araña de Andrew Garfield, pero han vuelto a ganar terreno al ser de suma importancia para el nuevo relato de esta alianza entre los estudios de Marvel y Sony que sigue acumulando logros. Entre los actores que están de regreso se encuentran Tobey Maguire y el propio Garfield, pero también están aquellos que interpretaron a los villanos en sus respectivas franquicias cinematográficas, como Jamie Foxx y Alfred Molina que se convirtieron en Electro y Doctor Octopus, respectivamente.

Uno de los más esperados fue el Duende Verde de El Hombre Araña - 89% de 2002, el cual fue interpretado magistralmente por Willem Dafoe en el filme que se estrenó hace ya veinte años. El actor nunca ha perdido la calidad y en general ha realizado un gran trabajo a lo largo de su carrera, como en la reciente El Faro. Sin embargo, aparecer en una película de carácter masivo o, digamos, "mainstream" sin duda hace que muchas más personas lo vean en una pantalla. Por eso es que tanto los fans antiguos como los más nuevos quedaron cautivados por su actuación en Spider-Man: Sin Camino a Casa al punto de que las nuevas generaciones son las que más piden un Óscar para el actor por este papel.

Aunque las emociones de la audiencia se vieron un poco afectadas porque pocos detalles de la película se mantuvieron realmente en secreto, como los eternos rumores del regreso de los otros dos Spider-Man y la inclusión de algunos de los mejores villanos de las respectivas franquicias, el estudio hizo un trabajo decente en mantener el secretismo en cuanto a los actores desde el set. Mientras que podemos decir que por ahí hubo una que otra foto de los Hombre Araña en sus trajes e incluso una fotografía de Tom Holland junto a Charlie Cox, Matt Murdock en el filme, no ocurrió lo mismo con sus villanos.

Mucho menos con Willem Dafoe, así que en ese sentido se hizo un buen trabajo. La producción hizo hasta lo imposible para que ciertos detalles no se escaparan y los fans apenas tuvieron el primer vistazo al Duende Verde gracias a uno de los primeros tráilers. El actor apareció en The Tonight Show with Jimmy Fallon y reveló cuáles fueron los extremos a los que llegó el estudio para tratar de que no se filtraran imágenes de su aparición en Spider-Man: Sin Camino a Casa (vía Insider).

Lo hicieron maravillosamente. Estas películas de Marvel tienen una gran base de fans. La gente tiene tanta curiosidad por ellos. Incluso cuando se están haciendo, la gente está tratando de averiguar qué está pasando. Decidieron que iban a mantener algunos de los elementos en secreto.

Allí fue cuando dijo que las filmaciones se realizaron en Atlanta, y cada vez que le tocaba su turno lo tapaban de pies a cabeza para evitar ser visto en el área y así evitar que hubiera evidencia sobre algunos de los detalles que planeó el estudio para arrancar con el multiverso.

Cuando iba al set, me ponían una capa negra y siempre me tenían en un auto con ventanas oscuras. Y no querían que pasara el rato en ningún lugar porque no querían que nadie supiera que estaba en la ciudad haciendo una película. Y no pensé que funcionaría, pero en realidad funcionó. Solo justo antes de que se estrenara la película, comenzaron a insinuar cosas en los tráilers. Así que fue genial.

A pesar de todos los rumores y las filtraciones de la trama, algunas de ellas resultaron ser completamente falsas, los fans fueron dejados con la duda y pudieron conocer o confirmarlo todo en el estreno del filme en diciembre de 2021.

