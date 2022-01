Andrew Garfield improvisó una de las escenas más emotivas de Spider-Man: Sin Camino a Casa

Todos sabían que el regreso de Tobey Maguire como el Hombre Araña causaría un gran revuelo, pero no todos estaban listos para ver la emoción que causó el regreso de Andrew Garfield, ya que el actor protagonizó dos de las películas de Spider-Man menos apreciadas por la crítica y los fans, El Sorprendente Hombre Araña - 73% y El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%. Hay varias escenas en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% que llenaron de emoción a los fans, y otras los conmovieron; una de estas últimas fue improvisada por Garfield.

Por más de un año estuvieron apareciendo rumores sobre el regreso de los dos actores que habían dado vida al Hombre Araña, pero no fue hasta el estreno de Spider-Man: Sin Camino a Casa que se confirmaron. En estos momentos sólo Garfield ha hablado al respecto, pero no pasará mucho tiempo antes de que Tobey sea entrevistado y de su punto de vista sobre este épico crossover que ha triunfado de forma espectacular en la taquilla y entre los fans.

En una entrevista exclusiva con Variety, el también actor de Tick, Tick... Boom! - 93% contó que trabajar con Maguire y Tom Holland fue una experiencia increíble, y parece que los tres se hicieron buenos amigos. La química del trío no sólo fue grandiosa en la pantalla, también detrás de las cámaras:

Creo que la primera vez que estuvimos todos juntos con el traje, fue muy gracioso porque eran como tres tipos normales que eran sólo actores pasando el rato. Pero también, simplemente te conviertes en un fan y dices: ‘¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo de señalar [el meme]!’.

En su primer intento por combatir a los villanos en la Estatua de la Libertad, las cosas no salen bien, así que se vuelven a poner de acuerdo con ayuda del Peter de Holland, que tenía experiencia para trabajar en equipo. Antes de que se lancen los tres juntos, el Peter de Garfield los abraza y les dice unas emotivas palabras, que ahora sabemos que fueron improvisadas por él:

Hay una línea que improvisé en la película, cuando los veo [a Maguire y Holland] y les digo que los amo. Solo era yo amándolos.

Para los fanáticos será algo muy especial saber que no sólo fue un amor fingido el de los Hombres Araña en Spider-Man: Sin Camino a Casa, se trató de un sentimiento sincero por parte de Garfield, y suponemos que también por parte de los otros dos, al menos Holland se veía muy feliz en la fotografía que se tomó junto a Garfield en el evento GQ Men of the Year.

La felicidad que ha generado el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield es enorme, incluso los fans han realizado campañas en redes sociales para que Sony produzca las dos películas canceladas para ambos actores: El Hombre Araña 4 y El Sorprendente Hombre Araña 3. Para esta última, el 25 de diciembre se volvió tendencia el hashtag #MakeTASM3 (Make The Amazing Spider-Man 3) y apenas hace dos días se volvió tendencia #MakeRaimiSpiderMan4.

Como ya hemos explicado antes, Sam Raimi dijo en una entrevista de 2019 que aún quería hacer El Hombre Araña 4, y ahora que está trabajando otra vez en el subgénero de superhéroes al dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece probable que su sueño (y el de los fans) se cumpla. Marc Webb no ha hablado sobre su interés por regresar a dirigir la tercera entrega de El Sorprendente Hombre Araña, pero sí sabemos que está orgulloso de su trabajo con las primeras dos entregas, así que una oportunidad para terminar su trilogía no parece una oferta que vaya a rechazar.

