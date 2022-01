Ben Affleck culpa a Joss Whedon de abandonar The Batman y el cine de superhéroes

En el 2016, el universo cinematográfico de DC aspiraba a convertirse en el rival del ya exitoso Universo Cinematográfico de Marvel, pero la crítica fue muy dura con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Escuadrón Suicida - 25%, por esa razón, la presión estaba sobre Warner Bros. para hacer algo diferente con Liga de la Justicia. La épica cinta debía ser tan grandiosa como Los Vengadores - 92%, pero en su lugar, tuvimos una decepción mayúscula. Ben Affleck, quien daba vida a Batman en la franquicia, ha descrito en una nueva entrevista que su experiencia con Liga de la Justicia - 41% fue horrible y eso lo llevó a abandonar la película The Batman y a querer dejar atrás el cine de superhéroes.

Liga de la Justicia era un proyecto muy ambicioso, pero con Zack Snyder como director, el estudio no se sentía muy confiado, ya que Batman vs Superman: El Origen de la Justicia había sido muy mal reseñada y había dividido a los fans. Por ello en cuanto tuvieron la oportunidad, sustituyeron a Snyder con Joss Whedon, y con él vino una temporada muy larga de reshoots que ha sido descrita como terrible por los actores Ray Fisher, Gal Gadot y Jason Momoa, además de algunos dobles de riesgo.

Al comenzar 2017 Affleck todavía estaba encargado de dirigir, escribir y protagonizar The Batman, pero en los primeros meses dejó la silla del director en manos de Matt Reeves; aún así tenía ganas de participar y formar parte del proyecto. Sin embargo, después de la terrible experiencia con los reshoots de Liga de la Justicia a cargo de Joss Whedon, el actor prefirió hacerse a un lado, dejar que The Batman tomara otro rumbo, y comenzar a trabajar en otro tipo de proyectos.

En una reciente entrevista con Los Angeles Times para promocionar The Tender Bar - 53%, el actor describió su experiencia en Liga de la Justicia como “el nadir”, o sea el punto más bajo de su carrera y de su paso por el cine de superhéroes:

Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese se convirtió en el momento en el que dije: ‘Ya no voy a hacer esto’’. Ni siquiera se trata de que Liga de la Justicia sea tan mala, porque pudo resultar en cualquier cosa.

Gracias al valor del actor Ray Fisher y de quienes lo apoyaron, se llevó a cabo una investigación y se descubrió que Joss Whedon sí tuvo una actitud nefasta con los miembros de la producción de Liga de la Justicia, y por ello fue despedido de la serie de HBO The Nevers - 44%. No obstante, el daño que hizo no se puede reparar, y por diversas declaraciones que ha realizado Affleck recientemente, todo parece indicar que su participación como Batman en The Flash será su despedida definitiva del universo de DC Comics.

Matt Reeves, por su parte, optó por hacer un reboot del Hombre Murciélago, y este 2022 llegará a los cines The Batman, largometraje que cuenta con Robert Pattinson en el papel principal. De acuerdo con los rumores, se trata de una versión diferente a lo que hemos visto antes, que se enfoca en los aspectos detectivescos del superhéroe.

Después de que Snyder dejó el DC Extended Universe (DCEU) en 2017, y tras el fracaso en taquilla de Liga de la Justicia, la franquicia ha tomado un rumbo muy diferente, películas como Aquaman - 73%, ¡Shazam! - 88% y Mujer Maravilla 1984 - 76%, marcan una nueva etapa en la que se trata de complacer a las masas y dejar atrás las cintas oscuras y serias.

En estos momentos se están desarrollando películas de Black Adam, Batgirl y Blue Beetle, así como una serie para Black Canary. También tendremos próximamente la secuela de ¡Shazam!, y una tercera entrega de Mujer Maravilla con Gal Gadot de regreso en el papel protagónico.

