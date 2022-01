Director de Daredevil quiere hacer una secuela de Man of Steel con Henry Cavill

Pocas series de superhéroes han tenido la atención y los elogios que obtuvo Daredevil - 93%, de Netflix, que contó con tres temporadas antes de ser cancelada por la compañía. El showrunner de la primera temporada fue Steven S. DeKnight, quien después no ha corrido con tanta suerte, pues estuvo a cargo de Titanes del Pacífico: La Insurrección - 45%, que resultó un fracaso en la taquilla y recibió críticas negativas por no estar a la altura de la primera entrega; y después fue responsable de El legado de Júpiter - 35%, show basado en los cómics de Mark Millar , cancelado después de la decepcionante primera temporada.

Sin embargo, DeKnight no se rinde y recientemente dijo a un fanático en Twitter que está interesado en dirigir una película de Superman. El superhéroe ha tenido varias versiones, pero la más reciente es la interpretada por Henry Cavill (Inmortales - 36%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, El Agente de C.I.P.O.L. - 67%), que forma parte del Universo Extendido de DC (DCEU), y a quien vimos por última vez en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. DeKnight fue etiquetado por un usuario de Twitter que escribió: “Me encantaría ver a Steven DeKnight hacer una película de Superman”, y el director respondió:

También él quiere.

Después se le preguntó si tenía una idea sobre lo que le gustaría hacer con su película de Superman y contestó:

Me encanta Brainiac. Pero hay muchas formas de abordarlo.

Love Brainiac. But so many great ways to go. https://t.co/jAZ70gVDe8 — Steven DeKnight (@stevendeknight) January 3, 2022

Más tarde, sus respuestas se hicieron noticia por el medio The Direct, y al verlo DeKnight respondió de forma irónica lo siguiente:

Debo decir que también estoy interesado en que alguien me dé 200 millones de dólares sin ningún compromiso y ver si eso gana terreno.

I should put it out there that I’m also interested in someone giving me 200 million dollars with no strings attached and see if that gets traction. https://t.co/5FcHCbq3vW — Steven DeKnight (@stevendeknight) January 4, 2022

Tal vez está consciente de que no es muy probable que tenga esa oportunidad debido a los fracasos de sus últimas producciones, o sabe que no hay información oficial de que en Warner Bros. estén trabajando en algún proyecto que incluya a Superman.

Por su parte, Henry Cavill ha seguido adelante después de interpretar a Superman. Además de protagonizar la serie de The Witcher - 100%, ha aparecido en exitosas películas como Misión: Imposible - Repercusión - 98% y Enola Holmes - 95%. No obstante, no ha perdido la esperanza de regresar al papel, y en una entrevista con The Hollywood Reporter llevada a cabo el año pasado, dijo que quiere explorar más de las emociones del personaje:

Todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman, y me encantaría tener la oportunidad. El asesinato de Zod dio una razón para que el personaje nunca volviera a matar. Superman cayendo al suelo y gritando después es algo que creo que no estaba originalmente en el guión, pero quería mostrar el dolor por el que pasaba. Hice escenas mucho más emocionales que no fueron elegidas; había lágrimas. Acaba de matar al último miembro restante de su especie. Esa es la elección que tomó en ese momento, y nunca volverá a hacerlo.

Quién sabe cuándo veremos una nueva cinta de Superman, tal vez el rumor sea verdad y Warner Bros. quiera deshacerse del Hombre de Acero y sustituirlo por Supergirl en The Flash. Tendremos que esperar para averiguarlo.

