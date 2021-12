Parece que Michael Keaton sí sustituirá a Ben Affleck como Batman en el DCEU

Hace poco Warner Bros. Pictures dio a conocer los elencos de varias de sus películas; una de las mayores sorpresas fue el regreso de Michael Shannon como el General Zod y de Antje Traue como Faora en The Flash, pero algo que llamó mucho la atención es que Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%), quien regresa como Batman después de tres décadas en esa misma cinta, también apareció como parte del elenco de Batgirl.

Dado que Batgirl tiene lugar en el DC Extended Universe (DCEU), la franquicia iniciada en 2013 con El Hombre de Acero - 55% donde Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) interpreta a Batman, muchos esperaban que éste volviera a dar vida al Hombre Murciélago, pero al no aparecer como parte del elenco de Batgirl, y en su lugar tener a Keaton, las sospechas comenzaron a hacerse más fuertes.

Por si eso fuera poco, en octubre los directores de Batgirl fueron entrevistados en la estación holandesa VRTNWS (vía Comic Book Movie), y al preguntarles cuál versión de Batman aparecería en el filme, sólo se limitaron a responder “la verdadera”. Muchos asumieron que se referían a Affleck, pero el reciente anuncio de Warner Bros. confirma que es Michael Keaton.

Todo indica que los rumores, que aparecieron desde hace un año, son ciertos, Michael Keaton reemplazará a Ben Affleck como el Batman principal del DCEU. El año pasado los sitios Batman on Film y Lights, Camera, Pod lo dieron a conocer, así como el insider Daniel Richtman, pero muchos se mantuvieron escépticos al respecto. Richtman recordó en su Twitter hace poco cuando anunció que Keaton estaría en The Flash y que reemplazaría a Affleck:

Y la gente no me creyó cuando lo dije en ese entonces.

Esta es una noticia triste para los fans del Batman de Ben Affleck, pero no es una novedad para los que se mantienen al tanto con las noticias, pues el actor declaró hace poco que ya no hará más películas basadas en propiedades intelectuales, lo cual incluye por supuesto a DC Comics.

Los rumores ya nos habían advertido que en el futuro tendríamos sólo dos Hombres Murciélago en el DCEU, el de Keaton y el de Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%), al que veremos por primera vez en 2022 con el estreno de The Batman , cinta a cargo del director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%).

Aquellos que crecieron con las dos películas de Batman protagonizadas por Keaton, Batman - 72% y Batman Regresa - 81%, tal vez estén muy emocionados por volver a ver al actor en la piel del superhéroe. Él, por su parte, declaró lo siguiente al periodista Kevin McCarthy hace unos meses (vía The Direct):

[Volver a interpretar a Batman fue] como andar en bicicleta. Curiosamente, sí. Y también, hombre, los recuerdos regresaron ... volvieron a raudales. Lo hicieron, justo cuando comienzo a pensar en el riesgo que tomó Tim [Burton] y todos los demás involucrados, en realidad. decir esto todo el tiempo, es cierto, él empezó todo ...

La forma en la que este personaje volverá es a través del multiverso, un concepto que ya ha sido muy explotado en los cómics, y que DC exploró en su serie Crisis en Tierras Infinitas. En el cine The Flash será el primer acercamiento al multiverso, y Marvel ya se les adelantó con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, que trajo de vuelta a los actores Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%), y por ello ha sido un éxito masivo de taquilla en todo el mundo.

