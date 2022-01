Ben Affleck dice que The Flash será su última actuación como Batman

Han pasado casi seis años desde la primera vez que vimos a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) como Batman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, la segunda entrega del DC Extended Universe (DCEU), que dividió a la crítica y a los fans. Desde su primera aparición, el actor recibió elogios y algunos se apresuraron a llamarlo el “Batman definitivo”. Ahora, Affleck vuelve a romper el corazón de sus fieles seguidores al confirmar que se retirará del papel después de The Flash.

También te puede interesar: Parece que Michael Keaton sí sustituirá a Ben Affleck como Batman en el DCEU

Además de que tendremos una nueva oportunidad de verlo como Batman en The Flash, el año pasado Affleck volvió para filmar algunas escenas adicionales de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, específicamente un epílogo donde lo vimos en un futuro post-apocalíptico liderando a un grupo de villanos y superhéroes, sobrevivientes que buscan revertir el fin del mundo, y luego una escena del presente donde habla con el Detective Marciano.

En una nueva entrevista de Affleck con The Herald Sun, el actor anunció su despedida del superhéroe, pero primero mencionó que la fotografía adicional para La Liga de la Justicia de Zack Snyder y su tiempo filmando The Flash fue “un cierre realmente agradable para mi experiencia con ese personaje”. Sobre sus escenas en la nueva película, dijo que son sus favoritas de todas las que hizo como Batman (vía Comic Book):

Nunca he dicho esto —esto es nuevo para la prensa— pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, fueron las de la película Flash, espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque yo pensé que era genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy, muy satisfactorio y alentador y pensé: 'Guau, creo que finalmente lo he descubierto'.

También lee: Director de Daredevil quiere hacer una secuela de Man of Steel con Henry Cavill

Las palabras de “un cierre” parecen no dejar lugar a dudas, Affleck se está despidiendo de un papel para el que fue anunciado hace más de ocho años, y para el que trabajó con dedicación. No obstante, los fans no deberían perder la esperanza por completo, basta con recordar que también anunció que dejaría de ser Batman a principios de 2020, y un año después, en enero de 2021, también habló como si ya no pensara regresar. Sin embargo, sólo tuvimos que esperar unos meses para que Warner Bros. confirmara que tendríamos a Affleck en The Flash.

Por otro lado, hay rumores de que su Batman desaparecerá del DCEU después de los acontecimientos de The Flash, película que tendrá viajes en el tiempo y otros universos. Supuestamente Batman será reemplazado por Batgirl, que debutará en una película exclusiva de HBO Max, y Superman sería reemplazado por Supergirl, que debutará en The Flash; los superhéroes del DCEU que se quedarían son Flash, Aquaman y Mujer Maravilla.

En una entrevista con The Playlist, llevada a cabo en diciembre, Affleck también habló sobre su retiro, no sólo de Batman, sino de cualquier película basada en propiedad intelectual, para enfocarse en proyectos originales como El Último Duelo - 86%, además de sugerir que sus próximas actuaciones serán en producciones hechas para el streaming, las cuales no dependen de una “audiencia incorporada”.

Si The Flash realmente es el adiós definitivo de Ben Affleck como Batman o no, es un misterio. Todo puede pasar, ¿incluso que se restaure el Snyderverse? Habrá que esperar. Mientras tanto, The Flash llega a los cines en noviembre de este año, y cuenta con las actuaciones de Ezra Miller (Liga de la Justicia - 41%, The Stanford Prison Experiment - 84%, Tenemos que Hablar de Kevin - 76%) y Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%).

No te vayas sin leer: The Flash: Ezra Miller asegura que la película no borrará el Snyderverse