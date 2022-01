The Flash: Ezra Miller asegura que la película no borrará el Snyderverse

Los fans del Universo Extendido de DC están viviendo tiempos extraños y el futuro es completamente impredecible. Hace algunos días, llegaron hasta las redes sociales algunos rumores sobre lo que pasará en la película de The Flash y han dividido al fandom por igual. De acuerdo con la información proporcionada por algunos insiders de buena reputación, la cinta se encargará de borrar las películas hechas por Zack Snyder. El escándalo fue tal que hasta Ezra Miller compartió algunas palabras aparentemente aclarando la situación. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Influencers como Grace Randolph o MyTimeToShineHello declararon mediante Twitter que The Flash no sólo borraría todo el Snyderverso, sino que quitaría a Superman como miembro de la Liga de la Justicia oficial, colocando a la nueva Supergirl (Sasha Calle) en el rol; además, la película de Batgirl eliminaría al Batman de Ben Affleck y la pondría en su lugar. Lo que más ha dolido a los fans, en definitiva, es la posibilidad de que lo hecho por Snyder sea anulado del DCEU. Un fan cuestionó a Ezra Miller sobre la situación en Instagram y el actor de 29 años respondió con algunas palabras contundentes:

Ningún poder o fuerza en cualquier universo conocido puede o podrá alguna vez borrar los grandes trabajos de Zack Snyder. Puedes quedarte con esa línea. Llévala al banco, a la prensa, a las escuelas, con los militares, y al otro pilar del capitalismo que estoy olvidando porque cuando intentas pensar en un grupo de cosas siempre olvidas una de ellas.

Será realmente una pena que todos los rumores antes mencionados sean verdad, pues demuestran que Warner Bros. en realidad no sabe escuchar a su público. Los fans llevan años pidiendo el regreso de Henry Cavill como Superman, así que eliminarlo de la noche a la mañana no suena a la mejor opción, además, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% ya es considerada como una de las mejores películas del año por medios conocidos, así que no seguir la línea del cineasta también ha sido un fallo notable en las oficinas de la Warner. The Flash podría ser la salvación del DCEU, pero también su perdición, ¿hacia dónde se inclinará la balanza?

The Flash es una de las películas que a paso muy lento tomó forma en las oficinas de Warner Bros. El velocista del DCEU tuvo un camino algo complicado hasta la consolidación de su aventura en solitario, con numerosos directores y guionistas desfilando y aspirando al proyecto. Grant Morrison y Ezra Miller trabajaron durante meses en un guión para la película inspirado en el cómic de Flashpoint, sin embargo, cuando lo presentaron a los ejecutivos de la empresa fue rechazado sin remedio. Pero las cosas tomaron su curso y la película llegará pronto a salas de cine.

La esperanza de los fans del DCEU está puesta en la película de The Flash y con justa razón. A estas alturas podemos decir que la saga carece de una estructura realmente sólida y un desarrollo satisfactorio, encontrándose muy lejana a un orden del tipo Marvel Studios, en el que los personajes principales han sido honrados una y otra vez con excelentes decisiones por parte de los altos ejecutivos. En Warner Bros. no parecen tener mucha idea sobre los pasos que darán a continuación pero el público no pierde la esperanza de que en el futuro harán lo correcto.

De acuerdo con IMDb, The Flash llegará a cartelera el 4 de noviembre de este año, ¿listo para lo que se acerca a los terrenos del Universo Extendido de DC?

