Director de ¡Shazam! reacciona a los rumores de que su personaje encabezará la nueva Liga de la Justicia

Zack Snyder tiene un grupo de fans bastante fiel a su contenido. Pero fue su paso por DC Films el que lo volvió uno de los nombres más reconocidos dentro del cine de superhéroes. Quizá sus cintas como El Hombre de Acero - 55% o Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% no recibieron las mejores críticas, pero consiguió levantar una franquicia que elevaría las expectativas de los espectadores creando un mundo un tanto más oscuro dentro de las historias de superhéroes.

Liga de la Justicia - 41% significó un paso complicado tanto para el director y sus seguidores, como para la misma compañía, y su fracaso no fue culpa de Snyder, ni sus guionistas, ni su elenco, sino de los grandes ejecutivos de Warner Bros. que no dejaban de intervenir en su historia opacando por completo todo lo que tenía planeado. Una tragedia familiar resultó el pretexto perfecto para que el estudio se tomara la libertad de hacer más modificaciones con otro director a cargo.

Esto generó todo un movimiento entre fans que terminó con el cumplimiento de su petición después de cuatro años. La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% demostró que los errores nunca estuvieron en manos del cineasta, pues ahora que había mostrado la versión completa de su visión, las cosas fueron por completo distintas. El éxito que significó la película estrenada este año le dio la esperanza a muchos de que Warner podría cambiar de opinión y, al menos, retomar parte del mundo planteado por Snyder para darle continuidad al Universo Extendido de DC. Pero esas esperanzas ya comenzaron a apagarse.

En las últimas horas han surgido una serie de rumores en donde se indica que Warner Bros. va a borrar lo planteado en el DCEU, y todo sucederá en The Flash de Andy Muschietti. Cuando el rodaje inició este año, comenzaron a filtrarse fotografías en donde se vio a Michael Keaton y a una versión femenina de Superman. De acuerdo a los rumores compartidos por Grace Randolph y MyTimeToShineHello, a través del uso de diferentes universos que se conectan, tanto Superman de Henry Cavill como Batman de Ben Affleck desaparecerán y una nueva Liga de la Justicia será encabezada por Batgirl, Supergirl y Shazam.

Por supuesto, esta información ya ha generado suficiente revuelo entre los que quieren darle una oportunidad a este nuevo camino y los que consideran que el DCEU ya está muerto. Pero de los involucrados en esta noticia, el primero en reaccionar fue David F. Sandberg, quien se encuentra en pleno desarrollo de Shazam! Fury of the Gods.

¿Shazam se une a la Liga de la Justicia? ¡2022 comienza con una gran noticia!

Shazam is joining the Justice League? 2022 starting out with some great news! pic.twitter.com/yqdouOSiSc — David F. Sandberg (@ponysmasher) January 1, 2022

Queda claro que su comentario fue un tanto irónico, y al tomarse la libertad de hablar de ello, parece que por lo menos a él no le han avisado que el personaje de Zachary Levi será uno de los nuevos líderes de La Liga de la Justicia, aunque, hay que recordar que hace unas semanas se mencionó que Mujer Maravilla de Gal Gadot tendría una participación pequeña en la nueva cinta de Shazam, y eso podría tener relación con el lugar que tendrá el héroe en el equipo de superhéroes.

Mientras todo esto se confirma o no, los fans tendrán que esperar el estreno de The Flash y el de Shazam! Fury of the Gods este año.