Rumor: Batgirl y Supergirl reemplazarán a Batman y Superman en el DCEU

2021 fue un gran año para el cine de superhéroes pero es momento de pasar de página y mirar hacia adelante. La nueva etapa promete enormes aventuras junto a personajes de muchas marcas, incluyendo a aquellos que representan lo mejor del Universo Extendido de DC. A través de redes sociales se está manejando información impactante sobre lo que podría estar esperando a los fans de esta saga, y tal vez algunos no queden del todo satisfechos. De acuerdo con nuevo rumores, Batman y Superman quedarían eliminados del canon en The Flash, siendo reemplazados por Batgirl y Supergirl. ¿Será posible que Warner se atreva a dar semejante paso riesgoso?

Todos sabemos que las cosas siempre han sido inestables para los héroes del Universo Extendido de DC. En su afán por ser competencia real para Marvel Studios, los dirigentes de Warner Bros. tomaron decisiones erráticas y apresuraron la marcha con todas las producciones, olvidándose de crear una saga con cuidado y detalles, tomándose el tiempo de explorar a sus personajes y presentarlos ante el mundo como las nuevas caras de DC. La prisa del estudio se tradujo en cintas que no permitieron conectar del todo con los héroes y con una Liga de la Justicia - 41% que se transformó en un completo fracaso debido a motivos de fuerza mayor.

Pero Warner podría estar buscando dejar todo atrás, viendo por un mañana completamente diferente, muy lejano de lo que Zack Snyder quería para sus personajes. De acuerdo con populares influencers de las redes sociales como Grace Randolph o MyTimeToShineHello (este último seguido por el famoso Daniel Richtman), Warner utilizará el argumento de The Flash para eliminar del DCEU a Batman y a Superman (Ben Affleck y Henry Cavill), colocando en las sillas más altas a Batgirl y Supergirl, e incluso a Shazam. A continuación te presentamos algunos tuits contundentes:

I don't usually tweet about DC stuff but I habe a friend who have seen The Flash and the movie will erase every movie Snyder has done. Man of Steel, Batman v Superman and Justice League never happened now. Erased from continuity. Affleck and Cavill are both gone