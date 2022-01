Fans de La Liga de la Justicia exigen ver la escena eliminada de Linterna Verde

En marzo del 2021 llegó La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% a HBO Max y fue un éxito total. Gracias a los esfuerzos en conjunto de miles de fanáticos de DC, esta versión de Zack Snyder logró ver la luz del día y los que apoyaron arduamente para que el trabajo del director tuviera su lugar quedaron completamente satisfechos. Dada la naturaleza vociferante de sus seguidores, era una tontería esperar que aquellos que una vez exigieron el corte de Zack simplemente se retiren y dejen de pedir cosas, al contrario, el épico largometraje de cuatro horas del DCEU solo los motivó y les dio la confianza de seguir pidiendo más a Warner Bros. El Snyder Cut fue solo el inicio.

Con esta situación, podría decirse que los admiradores se han vuelto aún más exigentes desde que el corte de Snyder los sació un poco. El uso masivo del hashtag #RestoreTheSnyderVerse se convirtió en algo común de ver en Twitter todos los días, y eso sin siquiera mencionar las peticiones de hacer una película independiente del Batman de Ben Affleck, o la versión de David Ayer de Escuadrón Suicida - 25%. Cuando Warner Bros. accedió a lanzar el muy pedido corte de La liga de la Justicia a principios del año pasado, abrió un puerta que ahora probablemente no podrá cerrar, se hizo de una horda de fanáticos cuyos deseos tal vez nunca sean saciados.

Además de que el público no ha dejado de pedir que se restaure todo el Snyderverse, las demandas no cesan pues los fans han montado una campaña para que la escena de Green Lantern de Wayne T. Carr que fue eliminada del Snyder Cut sea completada y lanzada para que todo el mundo la vea. Esto sin duda es algo que sería difícil de conceder, pues como ya se conoce, la relación entre Zack Snyder y Warner está rota; de cualquier manera, los seguidores no pierden las esperanzas y continúan alzando la voz en redes sociales.

Hasta el momento no se sabe si algún día esta petición será escuchada y podremos ver más sobre el Green Lantern de Snyder. Lo que sí queda claro, es que después de tener éxito y lograr que Zack tuviera su corte, los seguidores de DC Films no descansarán hasta obtener lo que desean, pues tienen el antecedente de Justice League y saben que todo es posible. A continuación te dejamos algunos tweets destacados de la campaña para la escena de Linterna Verde:

Dennos nuestro Linterna Verde #RestoreTheSnyderVerse #ReleaseTheAyerCut @Descubrimiento

For more Green Lantern John Stewart, we need to ask @wbpictures @WarnerMedia to make Zack Snyder's Justice League Part Two and Part Three!#RestoreTheSnyderverse pic.twitter.com/Fzfu58sqYR — Drü - #RestoreTheSnyderverse (@drewexmachina) December 31, 2021

Go on @ZackSnyder. Drop the Green Lantern scene 👀🤞 #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/ppjbBk90Gn — 🤞RESTORETHESNYDERVERSE 🤞 Ω 1.5 Million Club Ω (@RestoreSnyder) December 31, 2021

Manifesting Zack dropping Green Lantern image. #RestoreTheSnyderVerse — Ω Ryan Ω #ReleaseTheAyerCut (@Snyder_Cut_240) December 31, 2021

Let's take a good look at the first image published on @verotruesocial by our King @ZackSnyder Could it be that Zack hid / showed us his Green Lantern @WayneTCarr in the green fog above the Batmobile? 💚🧐🤯👀#RestoreTheSnyderVerse @Discovery @discoveryplus @Signs2323 @Itssan17 pic.twitter.com/pr6snbVTm5 — Andrea Abbatista 🇮🇹| Associate Producer of #ZSJL (@Andrea24976180) December 31, 2021

WE’RE GETTING THE GREEN LANTERN PIC ANY DAY NOW ???? https://t.co/CvZba142jU pic.twitter.com/warWtLfknB — Mercury (@theeSNYDERVERSE) December 30, 2021

