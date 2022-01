Andrew Garfield revela que fue con Tobey Maguire a ver Spider-Man: Sin Camino a Casa

Después de meses de desmentir en cada entrevista su aparición en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, Andrew Garfield por fin comienza a hablar sobre el proyecto. Mientras la secuela sigue su exitoso recorrido por la cartelera mundial, los seguidores están pendientes de cualquier noticia sobre la película y los próximos pasos del personaje en el UCM. Desde el estreno, el público también comenzó a pedir a Sony nuevas entregas de las versiones anteriores de Spider-Man y en lo que la productora da respuesta sobre eso, tanto Garfield como Tobey Maguire están bien disfrutando de este momento que los dejó regresar como el héroe, pero también les permitió disfrutar como fans.

Desde que Andrew Garfield fue elegido para protagonizar El Sorprendente Hombre Araña - 73% se sabía que el actor era un gran fanático del personaje. Aunque su química con Emma Stone, quien dio vida a Gwen Stacy, era un punto que conectó con la audiencia, esta versión no fue muy aceptada en su momento. En vez de seguir trabajando para moldear este nuevo acercamiento, Sony se apresuró para copiar lo hecho por el UCM y El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% resultó en un gran fracaso debido a su exceso de personajes y poco desarrollo narrativo. Tiempo después se confirmó que las secuelas que ya tenían luz verde serían canceladas y que el personaje tendría un reboot que quedó en manos de Tom Holland en Capitán América: Civil War - 90%.

El también protagonista de Tick, Tick... Boom! - 93% ha hablado mucho sobre la decepción que significó todo el asunto y cómo la amarga experiencia le sirvió para tener más cuidado con las decisiones que toma para su carrera. Es cierto que con el tiempo los fans se han suavizado con su versión de Spidey, pero fue gracias a Spider-Man: Sin Camino a Casa que genuinamente le dieron una segunda oportunidad y lograron diferenciar su trabajo de la poca calidad de los guiones con los que tuvo que trabajar.

Por meses, el actor negó cualquier participación en la película, pero ahora por fin puede hablar libremente al respecto. Garfield ha revelado algunos detalles sobre la filmación como los momentos improvisados, las razones para volver a este rol y el por qué la historia le daba la oportunidad de sanar su relación con el personaje. Ahora también cuenta cómo fue ver la película como un espectador más.

Durante una charla con Entertainment Tonight, el actor también reveló que fue al cine a ver la película durante su estreno en compañía de Tobey Maguire:

Todavía no puedo creer que sucediera. Me escabullí al cine en la noche de estreno y simplemente la vi usando mi gorra de baseball y mi mascarilla. De hecho, también estaba con Tobey. Tobey y yo nos escabullimos al cine juntos y nadie sabía que estábamos ahí. Fue una cosa muy hermosa para compartir juntos.

Garfield también explicó que como fan de Spider-Man él también está pendiente de las películas así que cuando le comentaron la idea por primera vez esa parte dentro de él fue la que lo emocionó más, y se convirtió en una de las razones para aceptar el papel:

Antes que nada, soy fan, así que cuando Amy Pascal y Kevin Feige y Jon Watts pidieron hablar conmigo y me hablaron sobre la idea, y la ofrecieron, fue como si yo fuera un fan entre la audiencia, mirándola por primera vez en la pantalla con los tres Spider-Men a través de los universos compartiendo la escena juntos. Y tu cabeza, tu pequeña cabeza, simplemente explota. Así que eso es lo que siento principalmente.

Ahora que su versión de Spider-Man es reevaluada y que su aparición en Spider-Man: Sin Camino a Casa se convirtió en la favorita del público, Andrew Garfield sabe que la siguiente pregunta al respecto será sobre si volvería o no a dar vida al héroe. En redes sociales se ha compartido un movimiento para que Sony desarrolle The Amazing Spider-Man 3 y ya corren rumores de que tendrá una participación en Morbius, pero para el actor lo más importante es si la historia verdaderamente tiene una razón para existir para el público. Garfield no cierra las puertas ante la posibilidad, pero explica que tendría que ser algo tan emocionante como esta última entrega.

