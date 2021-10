Rumor: por no vacunarse, Will Smith podría no ser nominado al Óscar por la mejor actuación de su carrera

Aunque en meses recientes la figura de Will Smith ha estado asociada a los chismes, rumores y confirmaciones sobre su vida privada y matrimonio con Jada Pinkett Smith, el actor no ha perdido su estatus como uno de los nombres más populares y exitosos en Hollywood. Con títulos como Bad Boys para Siempre - 87% deja claro que todavía puede conquistar la taquilla mundial, mientras que con King Richard - 90% nos recuerda que su talento está a la altura de cualquier estatuilla que encuentre en su camino. Además, su trayectoria es el ejemplo de cómo sí se puede evolucionar con los años hasta alcanzar una posición privilegiada que de la libertad de producir y protagonizar los roles que se le antojen.

Sigue leyendo: Will Smith quiere volver a interpretar a Deadshot y le alegra que no lo reemplazaran en El escuadrón suicida

Cuando dio sus primeros pasos con la serie de El Príncipe del Rap nadie esperaba que Smith llegara tan lejos. Incluso los fans reconocen que los primeros episodios del programa muestran las torpezas del actor. Años después, cuando se estrenó Día de la Independencia - 60%, el intérprete se ganó el cariño del público y se convirtió en una verdadera estrella de la farándula, pero algunos críticos todavía consideraban que sólo se le podía relacionar con éxitos comerciales que no pusieran a prueba sus capacidades frente a la cámara. Por supuesto, esto sólo inspiró a Smith, quien en 2001 protagonizó Ali, cinta que le otorgó su primera nominación al Oscar.

En 2006 estrenó En Busca de la Felicidad - 67%, donde compartió créditos con su hijo Jaden Smith, y que nuevamente lo acercó al Oscar. Como actor afroamericano en Hollywood, este tipo de reconocimiento se volvió un ejemplo de lo que se puede lograr y, en muchos sentidos, ayudó a abrir varias puertas para las nuevas generaciones. En estos momentos, Smith no tiene que probar nada a nadie, pero eso no significa que dejará de buscar la famosa estatuilla. Su más reciente esfuerzo dio como resultado King Richard - 90%, que también ayudó a producir, y que cuenta la historia de cómo Richard Williams entrenó y motivó a sus hijas Serena y Venus para convertirse en las estrellas deportivas que estaban destinadas a ser.

King Richard es dirigida por Reinaldo Marcus Green y producida por el propio Will Smith. El guion de este proyecto apareció en la famosa Black List, una lista de guiones que no están desarrollados, pero que son considerados extraordinariamente buenos. Después de rescatarlo del limbo, la película se convirtió en la perfecta vía par el Oscar. Desde las primeras reacciones, la crítica especializada y el público aseguran que Smith por fin arrasará en la próxima temporada de premios, y como hasta ahora no ha sobresalido el nombre de algún otro actor, es bastante probable que se cumpla el reto…si es que las políticas de Hollywood no se convierten en su peor enemigo.

También te puede interesar: Will Smith confirma que lleva una relación abierta con Jada Pinkett Smith

Así como la vida matrimonial del actor es fuente inagotable de rumores, sus creencias personales y religiosas también. Se sabe que Jada Pinkett Smith está fuertemente asociada con la Cienciología, pero no se sabe qué tanto está involucrado Will Smith. Por otra parte, el intérprete siempre ha sido más bien sutil al hablar de su postura política y su estilo de vida. El blog World of Reel asegura que la posición que tenga frente a las vacunas será indispensable para saber si se llevará el Oscar o no, pues los rumores indican que la familia Smith no cree en las vacunas. El actor debía presentarse en el Festival de Telluride, mismo que se llevó a cabo de manera presencial pero con protocolos estrictos, como la prueba de vacunación de todos los invitados, pero al final nunca llegó y eso es bastante extraño considerando que debe hacer campaña para promocionar King Richard.

Un artículo de The Hollywood Reporter enfocado en las nuevas normas y protocolos en las filmaciones de Hollywood, asegura que un actor muy famoso se negó a vacunarse y la producción de su nueva película tuvo que detenerse en agosto porque varios trabajadores se contagiaron de COVID. Por obvias razones no se menciona el nombre del actor involucrado, pero World of Reel reveló que la más reciente cinta de Smith, llamada Emancipation, detuvo su producción en agosto por varios contagios dentro del set, lo que podría indicar que el artículo original habla de él y si eso se descubre será muy mal visto por el público.

En estos momentos se lleva a cabo una guerra interna en Hollywood, entre aquellos que piden vacunas obligatorias para regresar a los sets de filmación y aquellos que están en contra de esta propuesta. El público está tan dividido como ellos, pero en general se piensa que el no vacunarse es algo bastante egoísta en este punto. Los festivales y los premios han aclarado que sólo permitirán la asistencia con pruebas obligatorias de vacunación y de COVID. ¿Será que este discurso social afecte las posibilidades de Smith de llegar al Oscar o hasta de asistir al evento para recibir el reconocimiento?

No te vayas sin leer: Will Smith elige cuál es la peor película de su carrera