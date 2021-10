Will Smith elige cuál es la peor película de su carrera

Como en cualquier carrera, la vida de un actor está repleto de altas y bajas laboralmente. Si bien podría tener las películas peor calificadas, en cualquier momento podría comenzar a subir de nivel, o viceversa. Existen otros casos en donde se sabe con certeza que cierto nombre o rostro se volverá un medio seguro para los ingresos de taquilla gracias al carisma del protagonista y su impacto ante la audiencia.

Justo ese es el caso de Will Smith, que inició su camino como un joven rapero y gracias al encanto que demostró ante las cámaras desde su serie The Fresh Prince of Bell-Air hasta hoy es uno de los actores más queridos. A lo largo de su carrera cinematográfica ha protagonizado proyectos inolvidables, pasando por la comedia, que tanto lo identificó al inicio, pasando por dramas y aventuras con las que demostró su capacidad de explora diferentes caminos.

Pero su popularidad no lo es todo, pues él es consciente de los tropiezos que ha tenido con cintas que fracasaron ante la crítica y en las taquillas mundiales, y que, de alguna manera, se han convertido en una mancha en su currículum. El lado positivo de esto, es que cada experiencia es significativa para conocerse a sí mismo y a su público. La pregunta es ¿será difícil que una estrella de la talla de Smith elija sus perores películas? En este caso, parece que no.

Durante una entrevista con GQ, misma en donde reveló que le gustaría reintegrarse a las filas de El escuadrón suicida - 91% si los productores y su propia agenda se lo permite, el actor habló sobre sus mejores y sus peores cintas. Muchos estarán de acuerdo con las que eligió como sus favoritas, pues ambas marcaron una importante pauta en trayectoria: Hombres de Negro - 92%, con la que su fama crecería de manera significativa, y En Busca de la Felicidad - 67%, por la que consiguió su segunda nominación al Óscar como Mejor Actor.

Sin embargo, la peor película que ha hecho, según sus propias palabras, es Wild Wild West, un filme que jugó con el género western, fantasía y aventura en donde, además, compartió escena con Salma Hayek y Kevin Kline; y la razón por la que no le gusta no es precisamente el hecho de que enfrentara una araña mecánica gigante, sino que no le gusta cómo se veía usando chaparreras vaqueras.

Para mejor [película], creo que es un empate entre la primera [de] Hombres de Negro y En búsqueda de la felicidad. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas. […] Wild Wild West es sólo una espina en mi costado. Verme a mí mismo con chaparreras... no me gusta.

Hay que recordar que esta cinta no llegó sola, pues el tema principal interpretado por él y con el mismo nombre se popularizó en el mismo año de 1999; y cada vez que presentaba la canción desde el video musical hasta un evento en vivo, aparecía con el mismo tipo de vestuario vaquero moderno. Cabe señalar que, recientemente se reveló que Smith rechazó interpretar a Neo en Matrix - 87% dándole preferencia a Wild Wild West. ¿Se habrá arrepentido?