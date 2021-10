Will Smith quiere volver a interpretar a Deadshot y le alegra que no lo reemplazaran en El escuadrón suicida

En 2016 Escuadrón Suicida - 25% era una de las películas más esperadas gracias a los personajes que traería al DCEU, y a la manera en la que consiguieron vender la cinta por medio de los avances que consiguieron convertirse en una peculiar coreografía entre momentos cumbre de los personajes y uno de los mayores éxitos musicales de Queen: Bohemian Rhapsody. Sin embargo, a pesar de conseguir una recaudación en taquilla considerablemente buena con un interesante impacto en su fin de semana de estreno, los comentarios no fueron los mejores.

La crítica la destrozó, y el Guasón de Jared Leto se convirtió en una burla para los fans del personaje por la versión propuesta por el actor; aunque también sigue siendo criticada por la poca presencia del mismo debido a la edición a la que fue sometida por Warner haciendo que la visión de David Ayer enfrentara cambios importantes. Es por eso que aún el mismo director y sus seguidores siguen luchando porque se lance el corte del director.

Quizá uno de los elementos más elogiados de la cinta fue el personaje de Deadshot, pues varios comentarios de los espectadores señalaron que era el carisma de Will Smith quien mantuvo de pie a la película. Después de eso el único personaje sobreviviente fue Harley Quinn de Margot Robbie, que tuvo su película en solitario. Cinco años más tarde, llegaría un reinicio de la historia de grupo de villanos bajo la dirección de James Gunn: El escuadrón suicida - 91%, con críticas mucho mejores, y el rescate de algunos personajes ya planteados como la misma Quinn, Rick Flagg y Amanda Waller.

Y aunque Deadshot no fue replanteado, Bloodsport de Idris Elba tomó su lugar como el cabecilla del equipo; esto abriría la posibilidad de que en un futuro Smith vuelva a estas cintas con el traje y las armas del asesino. Pero, ¿por qué no volvió para la visión de James Gunn? Durante un video realizado por GQ, en donde el actor respondió varias preguntas que se hacen sobre él en las redes sociales, la estrella de Hombres de Negro - 92% aseguró que la única razón por la que no formó parte de la cinta fue por su agenda, ya que ha estado filmando proyectos como Emancipation de Antoine Fuqua.

Sí, estaba trabajando y ellos estaban listos para filmar. Fue una cuestión de tiempo.

Aunque el personaje de Elba tiene muchas similitudes con el que interpretó primero Smith tanto físicamente como parte de sus historias, el hecho de que el papel no haya sido sustituido como tal permitió que las puertas hayan quedado abiertas para el actor en caso de que esté dispuesto a volver. Y de acuerdo a su reacción en el mismo video, parece que él estaría encantado de hacerlo.

Deadshot quedó fuera [de El Escuadrón Suicida], ¿verdad? ¿Así que Idris [Elba] está interpretando a un personaje diferente o está interpretando a Deadshot? ¿Un personaje diferente? Muy bien, genial, así puedo volver.

Quizá por ahora no parezca tan fácil que se reintegre a las filas de El Escuadrón Suicida; ni siquiera es seguro que haya alguna secuela. Pero gracias a las nuevas propuestas de Warner Bros. y HBO Max existe la posibilidad de que su regreso sea a través de una de las series de televisión o algún spin- que se esté preparando. Además, luego de que se revelara una escena eliminada de la película de David Ayer, ha quedado claro que aún hay asuntos pendientes entre Deadshot y Harley Quinn.