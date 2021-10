Mike Flanagan quiere hacer una película de terror de Star Wars

Con el estreno de Misa de medianoche - 100%, Mike Flanagan terminó por consolidar su imagen como uno de los grandes directores y escritores de terror de la actualidad. El creador lleva mucho tiempo desarrollando y mejorando su instinto dentro del género, pero estos últimos años han sido muy generosos con él. La Maldición de Hill House - 93%, La Maldición de Bly Manor - 90% y Doctor Sueño - 79% lo volvieron popular tanto en cine como en streaming y ahora cuenta con un jugoso contrato para desarrollar varios proyectos para Netflix. Ahora que ya tiene cierto estatus, la ambición del director podría alcanzar otras franquicias, como la de Star Wars, de la que es fanático.

La creación de George Lucas no necesita presentación, pues desde el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% no hemos tenido una década donde no se hable de Star Wars o se desarrolle algún proyecto sobre este universo. Es cierto que los últimos años, y desde la compra de Disney, la franquicia ha sido sobreexplotada, pero eso no significa que no existan títulos de calidad. Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% o The Mandalorian - 90% son el claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando se desarrollan historias que añaden a la mitología en vez de reciclarla. La trilogía protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver y John Boyega todavía divide a los fanáticos, pero definitivamente sirvió para atraer a nuevos seguidores y presentar la obra a una nueva generación que ya quiere ver más.

Es aquí donde entra Mike Flanagan, quien al parecer tuvo una revelación sobre Star Wars:

Me despertó el temblor esta mañana, me senté ahí por unos minutos simplemente pensando: “Realmente amaría hacer una película de terror en el universo de Star Wars…”

Got woken up by the earthquake this morning, sat there for a few minutes just thinking "I'd really love to make a horror movie in the STAR WARS universe..." — Mike Flanagan (@flanaganfilm) October 24, 2021

Por desgracia, Flanagan no dijo mucho más al respecto, así que no se sabe exactamente cuál es su planteamiento, pero no parece tan imposible como uno creería. LucasFilm ha intentado dar a los fans nuevas perspectivas de los personajes y el universo, ya sea con precuelas o con spin-offs, y es un universo tan vasto que el género de terror tiene muchas posibilidades. Además, el también director de Oculus: El Espejo del Mal - 73% es conocido por no depender de los sustos baratos y la sangre por litros, pues logra equilibrar muy bien el desarrollo de los personajes y los momentos de horror más clásicos y que no decepcionan.

Una visión de Star Wars desde el terror podría ser muy interesante, en especial en estos momentos en los que la franquicia lucha por retener a sus fanáticos. La entrada de un director inesperado también podría ser muy positivo, casi como lo que sucedió cuando se habló de una propuesta de Quentin Tarantino para Star Trek, misma que el público todavía desea ver. Los verdaderos conocedores de Star Wars, aquellos que han leído y visto absolutamente todo, saben que el terror ya se ha usado en la franquicia. En 2009 se publicó una novela llamada Death Troopers escrita por Joe Schreiber donde se cuenta la historia de una nave llena de criminales que queda varada en el espacio profundo y cuya única salvación parece ser un destructor estelar abandonado.

En los noventa también se publicaron una serie de novelas conocidas como Galaxy of Fear, escritas por John Whitman, que cuentan las diversas historias de un par de huérfanos llamados Zak y Tash que viajan de planeta en planeta tratando de no ser capturados. La idea era entregar una serie parecida a Escalofríos para los fans más jóvenes de Star Wars. La serie consistió en 12 entregas que terminaron con The Hunger. Tal vez Disney+ se podría animar a adaptar alguna de estas historias o desarrollar algo totalmente nuevo para una serie de este género.

Pero como por ahora no es más que una idea al aire, Mike Flanagan debe concentrarse en sus nuevos proyectos, que incluyen una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe llamado La Caía de la Casa Usher, una adaptación de la novela gráfica Something is Killing the Children, The Season of Passage, y la serie The Midnight Club, donde un grupo de pacientes con enfermedades terminales se unen para contar historias de terror.

