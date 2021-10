Mike Flanagan adaptará La Caída de la Casa Usher de Edgar Allan Poe

Mike Flanagan ya es reconocido como uno de los mejores directores del género de terror. Aunque el creador lleva varios años trabajando, la cinta de Oculus: El Espejo del Mal - 73% lo puso en el mapa y sus adaptaciones de Stephen King terminaron por lanzarlo a la fama. Con Gerald's Game - 90% demostró su capacidad para respetar la psicología de los personajes creados por el autor y con Doctor Sueño - 79% logró superar las expectativas de los fanáticos del libro y de la cinta de El Resplandor - 92% por igual. Ahora después de su más reciente éxito en Netflix, Flanagan está listo para adaptar a otro de los grandes escritores de terror: Edgar Allan Poe .

Sigue leyendo: Director de La Maldición de Hill House quiere hacer una película de Clayface similar a Guasón

Netflix se ha convertido en la casa de Flanagan, pues ahí ha tenido sus grandes estrenos con la comodidad de saber que tiene control absoluto sobre sus proyectos. Hace poco se estrenó en la plataforma Misa de medianoche - 100%, una mini serie que detrás de todos los aspectos terroríficos cuenta una historia de fe y religión. Este estilo ya es particular del director, quien ha logrado sobresalir gracias a que escribe muy bien a sus personajes y no se limita a asustar con jump scares clásicos. En el fondo, su interés va más allá de aquello que asusta y el género sólo es una forma de hablar de temas mucho más profundos y filosóficos, como las adicciones, la existencia humana, las relaciones familiares y la negación del trauma.

Ahora que Flanagan tiene la confianza del público para adaptar a uno de los grandes maestros del terror, el creador desea dar el siguiente paso para adaptar a un clásico. Según Deadline, Netflix confirmó que su asociación sigue fuerte y que pronto comenzará el desarrollo de una serie limitada basada en el cuento La Caída de la Casa Usher que Edgar Allan Poe publicó en 1839. En estos momentos no se tiene más información sobre el elenco o sobre una posible fecha de estreno, pero se confirmó que la serie contará con 8 episodios, de los cuales cuatro serán dirigidos por Mike Flanagan y los otros cuatro por Michael Fimognari, viejo amigo y colega del director que ha trabajado como fotógrafo de sus cintas.

Esta no es la primera vez que el cuento ha sido adaptado. En 1928 se hizo una película silente francesa dirigida por Jean Epstein y ese mismo año se estrenó otra versión dirigida por James Sibley Watson. Sin embargo, la adaptación más famosa es la versión de 1960, dirigida por Roger Corman, escrita por Richard Matheson y protagonizada por Vincent Price, que aunque se tomó bastantes libertades creativas resultó en un gran trabajo que sigue siendo vigente y querido entre los fans. A lo largo de los años, el cuento ha sido trabajado en animaciones, cortos y películas de corte independiente.

También te puede interesar: Netflix: Mike Flanagan va a adaptar el cómic Something Is Killing the Children

La Caída de la Casa Usher cuenta la historia de un hombre que visita a su viejo amigo Roderick Usher en su mansión. Usher lleva años enfermo y todos creen que morirá pronto, pero es su hermana, Madeline, la que parece más vulnerable. Durante su visita, Madeline fallece y el narrador dice escuchar sonidos extraños que la casa parece producir. El propio Usher asegura que la mansión está viva y conectada con su familia, como una especie de maldición. Como ya es tradición con los cuentos de Poe, el final revela que el terror es enteramente humano y lejano al mundo fantástico.

Si Mike Flanagan sigue la tradición de sus adaptaciones, podemos esperar bastantes cambios a la trama. En La Maldición de Hill House - 93%, basada en la novela de Shirley Jackson , se hicieron muchísimas alteraciones con los protagonistas para poder llevar la historia a la actualidad. En el texto original, los personajes se reúnen en la mansión para probar la existencia de lo sobrenatural, mientras que en la serie son una familia afectada por la maldad de la casa. De la misma forma, La Maldición de Bly Manor - 90%, basada en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James , se aleja bastante en parte porque también sirvió para adaptar otros cuentos de fantasmas del autor.

La noticia sobre esta adaptación llega en un momento curioso, pues no hace mucho Netflix también confirmó que Mike Flanagan adaptaría el cómic Something is Killing the Children, así que en estos momentos no sabemos qué proyecto tendrá prioridad. Lo que parece un hecho es que el próximo trabajo que veremos del creador será la serie The Midnight Club, adaptación de la novela de Christopher Pike, donde un grupo de enfermos terminales se reúne para contar historias de terror. Como siempre, en la serie podemos esperar el regreso de actores como Samantha Sloyan y Zach Gilford, quienes han colaborado mucho con el director.

No te vayas sin leer: Misa de medianoche | Top de críticas, reseñas y calificaciones