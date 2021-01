Director de La Maldición de Hill House quiere hacer una película de Clayface similar a Guasón

Sin duda alguna, los superhéroes son una parte muy importante de la cultura pop desde hace mucho; primero gracias a los cómics y después gracias a la televisión y el cine, los personajes de Marvel y DC han marcado a varias generaciones, y uno de los directores más talentosos de los últimos tiempos admite que tiene interés en dirigir un largometraje basado en un personaje de historietas.

Mike Flanagan, responsable de películas de terror reconocidas por la crítica como Ouija: El Origen del Mal - 82%, Gerald's Game - 90% y Doctor Sueño - 79%, así como de las exitosas series de Netflix La Maldición de Hill House - 93% y La Maldición de Bly Manor - 90%, ha demostrado que tiene un gran talento para crear atmósferas que inquietan y atrapan al espectador, y aunque no podamos imaginar lo que haría con los superhéroes, él ha dado una pista de lo que le gustaría explorar.

En 2019 Flanagan dio a conocer en entrevista con el portal brasileño CinePOP (vía Comic Book) que antes de hacer Doctor Sueño tuvo una propuesta para dirigir una cinta de superhéroes de DC Comics e incluso estuvo en pláticas para hacerlo, pero después se concentró en otros proyectos muy diferentes.

Apenas ayer a través de Twitter, el director fue cuestionado por un usuario acerca de qué personaje o equipo de personajes de DC Comics le gustaría dirigir en una película. Esto fue lo que respondió:

Well I've wanted to do a Superman movie since I was a kid, but I would also be really keen to do a standalone Clayface movie as a horror/thriller/tragedy. https://t.co/68nZFLOGLT