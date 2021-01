Fans de Snyder desmienten boicot y refrendan apoyo a The Batman y Robert Pattinson

Recientemente aparecieron en Twitter los hashtags #NotMyBatman y #WeOnlyWantBen, y algunos usuarios y páginas de fans señalaron que se trataba de un boicot contra The Batman por parte de aficionados molestos con que Warner Bros. aprobó un reboot del superhéroe en lugar de continuar con Ben Affleck en el papel del Hombre Murciélago.

Si bien los tuits que usan esos hashtags existen y fueron compartidos por nosotros mismos, varios fanáticos contradijeron la errónea idea que se estaba difundiendo de que los fans de Zack Snyder y Ben Affleck estaban en contra de The Batman y Robert Pattinson. Es innegable que algunos dicen que no verán la cinta porque para ellos el único Batman es Ben Affleck, se trata de una minoría que no ha logrado hacer tendencia los hashtags antes mencionados. Otra historia es la de las campañas #ReleaseTheSnyderCut y #HenryCavillSuperman, que lograron decenas de miles de tuits en un solo día.

La razón por la que los fans de Zack Snyder y su universo cinematográfico están en paz con The Batman se debe a que Affleck sí regresará al papel de Batman en la película Flashpoint, pero también se confirmó la existencia del multiverso, lo cual abre la puerta a que puedan coexistir varias versiones de los mismos personajes, y de hecho ya lo vimos hace poco: en octubre de 2019 llegó a los cines Guasón - 91%, una versión completamente diferente de las ya conocidas del personaje de DC Comics; y unos meses después se estrenó Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, que mostró al Guasón de Jared Leto que antes habíamos visto en Escuadrón Suicida - 25%.

Los fans podrán disfrutar en el futuro del Batman de Robert Pattinson y quizá del Batman de Ben Affleck en paralelo. Por ahora se sabe que hay planes para una trilogía de The Batman, mientras que hay rumores de que Affleck podría retomar su guión de la cinta en solitario de Batman y adaptarlo en una serie de HBO Max. Pero incluso si esto último no se cumple, tendremos la oportunidad de disfrutar de esa versión del personaje en Zack Snyder's Justice League.

Como respuesta al tuit donde compartimos la noticia del presunto boicot contra The Batman, varios fanáticos de Snyder y Ben Affleck aclararon que no están en contra de la nueva cinta:

Yo quiero ver ambas versiones, serán muy interesantes. — Víctor Cubillas (@vcubillasz) January 8, 2021

Soy fan de batman de Affleck y de Snyder y no quiero boicotear nada, es más cuando salga la película de The Batman como buen Fan de DC y del personaje voy a ir a verla claramente. Dejen de crear toxicidad. Deberían dejar de fomentar estás campañas — dannylc2011 (@dannylc2011) January 8, 2021

Claro que no, #TheBatman es una de las película que más me interesa en los siguientes años y no soy el único. — Eric (@Ealexcantero) January 8, 2021

¿De qué mierda están hablando? Nadie llamó a boicotear nada, no metan a todos en un mismo saco. Yo estoy entusiasmado por Battison tanto como lo estoy por ZSJL. ¡Dejen de joder! — El Lauta #RestoreTheSnyderVerse (@marchioli_le) January 8, 2021

Por otro lado, hay que reconocer a los fans de Zack Snyder que cuando se unen por un mismo propósito logran su cometido. Como ya se mencionó antes, cuando la campaña #ReleaseTheSnyderCut logró decenas de miles de tuits convencieron al CEO de Warner Bros. de que era una buena idea invertir en hacer el corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder. Ahora la campaña en la que están poniendo sus esfuerzos no es la de #NotMyBatman, sino la de #RestoreTheSnyderVerse, que busca revivir el proyecto original de Snyder para el universo cinematográfico de DC.

