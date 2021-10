Fans de Star Wars proponen que se haga un What If…? de la saga

Este año Marvel Studios no se dejó intimidar por la pandemia – aunque sinceramente sí le hizo ver su suerte como a muchos otros –. Aunque sus lanzamientos en cine tuvieron retrasos, el debut de Disney Plus fue el lugar y el momento perfectos para lanzar sus series originales como ramas del mismo Universo Cinematográfico de Marvel. Dando el primer paso con personajes conocidos en WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97% y Loki - 96%, las historias en live-action se tomaron un respiro cediéndole su lugar a una propuesta animada.

Suscríbete aquí a Disney Plus

What If...? - 84% no sigue exactamente el estilo u objetivos de los primeros programas, que funcionan básicamente para abrirle las puertas a la Fase 4 del MCU. En este caso se exploran realidades alternas sobre cada uno de los superhéroes, como el hecho de que la agente Carter haya sido sometida al procedimiento del suero del super soldado en lugar de Steve Rogers, o que el Rey T’Challa liderara a los Guardianes de la Galaxia e incluso la llegada de los personajes conocidos, ahora como zombies.

Esta serie está por terminar su primera temporada para pronto cederle su lugar a Hawkeye con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld; pero todos aquellos que quedaron encantados y agradecidos por poder ser testigos de estas realidades alternas, han comenzado a preguntarse si sería posible ver cosas similares con otras importantes franquicias. La que tienen en la mira es Star Wars, que tiene todo para poder desarrollar historias similares, sin olvidar que también Lucasfilm pertenece a Disney, por lo que no sería difícil que sucediera.

Algunos fanáticos de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% han usado Reddit para hacer sus propias propuestas, e incluso hay quienes aseguran que sería la oportunidad perfecta para mejorar lo planteado en la última trilogía iniciada con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, que tuvo comentarios bastante contrastantes. Esta aventura en la red comenzó con la publicación de u/Experiment_Magnus hace un par de días.

Sigue leyendo: Star Wars: Andy Serkis quedó devastado al leer el guión de Los Últimos Jedi

Realmente desearía que Lucasfilm hiciera esto…

Esto sería un sueño hecho realidad. ¿Qué pasaría si…? Anakin vence a Obi Wan. Y si: Mace mató a Palpatin. Y si: Luke y Leia nunca se [hubieran] separado.

¿Qué pasaría si Leia se quedó en Tattooine y Luke en Alderrean?

¿Y si los clones nunca hicieran la orden 66? ¿Y si Ashoka nunca abandonara la orden Jedi? ¿Y si yoda ganara en las cámaras del senado y fuera a por todas contra palp?

¿Y si Qui Gon sobreviviera? ¿Y si Anakin matara a Obi en Mustafar? ¿Y si Mace matara a Palpy? ¿Y si el barco de Queens nunca fue alcanzado y nunca fueron a Tatooine? ¿Y si Rey tomara la mano de Kylo? ¿Y si Maul mataba a Ahsoka? […] ¿Y si Luke y Leia se cambiaran cuando quedaran huérfanos? ¿Qué pasa si Fives expuso la Orden 66? ¿Y si Ahsoka en realidad fuera una buena amiga?

Continúa con: Scientific American critica Star Wars por su masculinidad tóxica, sexismo y capacitismo

Por otro lado, hubo quienes consideraron que quizá la fórmula no funcionaría porque no tiene un multiverso, mientras otros señalaron que no es estrictamente necesario que siga exactamente la misma fórmula de Marvel para que funcione.

No es necesario que sea con el concepto del multiverso. Se consideraría no canónico. No sé por qué mucha gente piensa que se supone que debe seguir la misma fórmula que está haciendo Marvel.

También hubo quienes compararon What If…? con Star Wars: Visions - 100%, sin embargo, esta nueva serie animada está alejada del estilo de la de Marvel puesto que propone nuevas historias y personajes distintos a los ya conocidos volviéndolo un programa no canónico. Mientras tanto, ambas series están disponibles en Disney Plus.