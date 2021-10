SaveDaredevil se convierte en tendencia por el tercer aniversario de la temporada final

Han pasado tres años desde el lanzamiento de la última temporada de Daredevil - 93% y los fans todavía lo recuerdan con dolor. Netflix canceló la serie de forma más o menos inesperada, enloqueciendo a las redes sociales y terminando con el futuro de los superhéroes Marvel en su plataforma. Pero el fandom de Matt Murdock no se rinde y todavía tiene la esperanza de que Disney rescate al personaje y lo devuelva con alguna otra temporada o haciendo una aparición especial en el MCU. Este 19 de octubre los fans convierten en tendencia el hashtag #SaveDaredevil para recordar al mundo que su héroe debe tener otra oportunidad.

Para cuando Netflix anunció la despedida de Daredevil, Luke Cage - 78% y Iron Fist - 50% ya estaban canceladas. La empresa cortó abruptamente sus negocios con The Walt Disney Company y Marvel, dejando en el aire a los personajes durante un periodo de dos años, tiempo en el que ningún medio audiovisual podría utilizar sus imágenes. El embargo se cumplió el año pasado y los seguidores del hombre sin miedo continuaron su campaña por devolver la vida a la encarnación de Matt Murdock, actor que está más que entusiasmado por regresar.

#SaveDaredevil se ha convertido en tendencia durante no pocas ocasiones, siempre llegando a las decenas de miles, incluso cientos. Este martes los fans regresan a la carga para dar buena lucha y los rumores dicen que ya han sido escuchados. En redes sociales corren palabras sobre una presunta aparición de Charlie Cox como Daredevil en Spider-Man: Sin Camino A Casa, la siguiente película del Hombre Araña en el MCU; aunque el intérprete aclaró que no interviene en el tráiler lanzado hace algunas semanas, no negó rotundamente al proyecto, por lo que la esperanza del fandom se mantiene como una flama leve pero estable.

Spider-Man y Daredevil ya se han encontrado en los cómics de Marvel Studios, incluso han hecho equipo. El propio Charlie Cox declaró en 2019 para Ace-Con (vía Comicbook que le encantaría un crossover con el Hombre Araña de Tom Holland:

Realmente me gusta el material de Daredevil y Spider-Man en los cómics. Hay uno en particular donde Matt Murdock prueba que él no es Daredevil porque Daredevil aparece en la sala de la corte, y por supuesto se trata de Peter Parker utilizando el traje de Daredevil, la cual es una coartada lamentable. Pero sería algo muy genial de hacer.

Quién lo sabe en realidad, tal vez el crossover ya se grabó y los fans ni siquiera están enterados. Lo cierto es que Spider-Man: Sin Camino a Casa presenta el escenario perfecto para que la idea de Cox salga en pantalla; recordemos que Peter Parker fue descubierto como el Hombre Araña y está buscando una forma de salir del problema, y justo aquí podría intervenir Matt Murdock para salvarle el pellejo. Ya veremos qué pasa cuando la película llegue a los cines el próximo 17 de diciembre.

A continuación te presentamos una serie de tuits que retoman el hashtag #SaveDaredevil:

Tres años desde la tercera temporada de Daredevil. El mejor producto de superhéroe del siglo. Marvel, necesitamos volver a ver a Matt, te pedimos que salves a Daredevil.

Daredevil S3 nos dio mucho: algunas escenas realmente conmovedoras con Matt y Maggie. Un villano increíble en Bullseye. ¡Esa extraordinaria secuencia de pelea en prisión ...! Matt enfrentando y superando sus miedos. ¡Feliz 3er aniversario!

¡Vuelve a nosotros!

Esto es tan agradable de ver.

¡Felices 3 años, Daredevil S3! ¡Te amo 3 veces más fuerte!

Aniversario de la temporada 3 de Daredevil. Marvel Studios, Disney, Kevin Feige, ¿qué tal una cuarta temporada?

Hoy se cumplen 3 años del estreno de la espectacular Temporada 3 de la mejor serie de la historia. Daredevil ❤️😈



