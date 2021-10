Jon Bernthal dice que volvería como The Punisher si Marvel lo hiciera más oscuro

Netflix canceló The Punisher - 62% hace más de dos años y los fans quedaron horrorizados ante la muerte de los personajes Marvel en la plataforma. Disney ya tenía sus propios planes de gloria y eso no incluía al gigante rojo del streaming. El tiempo ha pasado y algunos sueñan con volver a ver a aquellas increíbles figuras, incluyendo a Jon Bernthal como El Castigador. Durante una reciente entrevista con Scott King (vía We Got This Covered), el actor revela que le gustaría volver al papel, pero sólo si es lo suficientemente oscuro.

Con todo y la maravilla que representa el personaje del Castigador, Netflix no renovó la serie en 2019 debido a los presuntos planes de Disney. Los últimos meses de aquel año fueron una época difícil para los seguidores de las series Marvel en la plataforma. En primer lugar llegó la cancelación de Iron Fist - 50%, protagonizada por Finn Jones , actor que da vida a Danny Rand, el multimillonario que obtiene los poderes del inmortal Puño de Hierro. A la tragedia le siguió el héroe de Harlem, Luke Cage - 78% (Mike Colter), ambos héroes fueron liquidados con apenas dos temporadas en su historial. Pero lo inesperado llegó con Daredevil - 93%; la última temporada obtuvo buenos comentarios por parte de la crítica y los fans; poco después fue cancelada para sorpresa de los mismos guionistas.

Con la cancelación de The Punisher la historia del personaje no pudo desarrollarse en ningún otro medio por un periodo de dos años, ello debido a ciertas cláusulas que sometieron a los héroes Marvel de Netflix. Estos contratos dejaron mal posicionado a Disney entre los fans, ya que bajo ninguna circunstancia fue posible continuar con esas narrativas. Sin embargo, la empresa del ratón ya lanzó muchos otros proyectos y algunos no pierden la esperanza de ver el regreso para los personajes desechados. Jon Bernthal sí quiere volver pero tiene algunos comentarios al respecto.

En lo que respecta al futuro, es un personaje que realmente siento que tengo en mis huesos y en mi corazón. Estoy realmente agradecido de haber tenido la oportunidad, y lo que suceda en el futuro no se trata de si quieren volver a hacerlo o no. Realmente no me involucro en ese tipo de decisiones. Se trata de que, si lo hacen, ¿seremos capaces de hacerlo bien? ¿Va a ser lo suficientemente oscuro? ¿Será lo suficientemente valiente? ¿Les daremos a los fanáticos, y a la gente para la que este personaje significa tanto, lo que se merecen? Y si la respuesta es sí, me encantaría.

Sería genial que The Punisher regresará a la pantalla con Jon, ya sea chica o grande. Durante los últimos meses de 2018, Netflix se dedicó a anunciar las cancelaciones de sus series Marvel. Poco a poco nos despedimos de los héroes y desde entonces no hemos tenido noticias sobre ellos, algunos fans no guardan demasiadas esperanzas para ellos. No obstante, quienes no pierden los fe son los seguidores de Matt Murdock, es decir, Daredevil, quienes sueñan con ver a su héroe en Spider-Man: Sin Camino A Casa, una de las próximas películas de Marvel Studios que promete convertirse en el éxito más grande del año.

Una parte del fandom Marvel quiere ver a los superhéroes de Netflix en el MCU, pero lo cierto es que Kevin Feige tiene la última palabra del juego. ¿Se atreverá a incluir tales personajes en algún punto avanzado de la historia? Sería muy tonto no aprovechar el potencial que ofrece el multiverso a estas alturas. Sólo el tiempo nos dará la respuesta, y sospechamos que no pasará mucho hasta descubrirlo.

