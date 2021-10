Marvel retrasa todas sus películas de 2022 y 2023

Aquí vamos de nuevo. Debido a la restaurada confianza de los estudios en el público que asiste a los cines, la taquilla ha empezado ha mejorar. No obstante, con esto han llegado cambios a la programación de varios títulos esperados que esperan acomodarse mejor para un espléndido periodo en cines y evitar la competencia. Para la mala suerte de los fans de Marvel, la productora ha retrasado todas sus películas de 2022 y 203 por varios meses.

De acuerdo con información de Deadline, las películas se han retrasado por apenas unos meses, pero en un efecto dominó. Todo comenzará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual abandona su fecha en marzo para estrenarse el 6 de mayo de 2022, esto empujó a Thor: Love and Thunder al 8 de julio y, a su vez, a Black Panther: Wakanda Forever al 11 de noviembre. La cadena continúa con The Marvel que ahora llegará a cartelera el 17 de febrero de 2023.

Los cambios han llegado hasta ese año, pues Ant-Man and the Wasp: Quantumania se retrasa al 28 de julio. La única que mantiene su fecha de estreno es Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la cual sigue programada para el 5 de mayo de 2023. A excepción del filme de Sam Raimi y Taika Waititi, todos los demás son películas que todavía están rodando o están a punto de comenzar su filmación. Según el medio, todos estos estrenos están planeados para ocurrir exclusivamente en cines.

Como pueden ver, básicamente se movió un lugar en el calendario a todas las películas de la mega franquicia, un espacio hacia atrás. La emergencia sanitaria ha obligado a los filmes a reacomodar varios de sus títulos. Dado que están muy encadenados, cabe preguntarse si esto también tendrá un impacto en las series que tienen lugar dentro de su continuidad. Hace poco se reveló que son cerca de 30 títulos los que tienen en desarrollo.

De momento, sus producciones televisivas próximas a estrenarse son Hawkeye a finales de noviembre. El show protagonizado por Jeremy Renner consta de seis episodios lo que le permitirá seguir con su transmisión semanal hasta principios de 2021, para cuando se espera que esté lista Ms. Marvel. No obstante, estos cambios significan que habrá un buen periodo sin nuevas películas.

Es decir, a mediados de diciembre, cuando se estrenará en salas la esperada Spider-Man: Sin Camino A Casa, a la primera semana de mayo para Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay casi seis meses de distancia. Quizá sea en este intervalo en que veamos algunos de los nuevos shows de Disney Plus. Se sabe, por ejemplo, que She-Hulk y Moon Knight ya están en producción e incluso con un mes entre cada uno, podrían bastar para tener atentos a los fans hasta mediados de 2022.

De cualquier forma, es probable que tengamos más noticias sobre todo esto muy pronto. El próximo 12 de noviembre se llevará a cabo el Disney Plus Day. Se trata de un evento en el que se adelantaran los títulos originales de la plataforma y eso implica, obviamente, a los superhéroes de Marvel. Hasta entonces, no queda más que esperar con gran paciencia y, con algo de suerte, antes de terminar el año tendremos el primer vistazo al filme de Raimi.

