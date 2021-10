Justice League: Gal Gadot cree que Joss Whedon la trató de intimidar por ser mujer

Gal Gadot es una de las actrices más importantes del Universo Extendido de DC, es por eso que los usuarios de las redes sociales se escandalizaron cuando en mayo reveló para Israel TV que Joss Whedon la había amenazado en el set de Liga de la Justicia - 41%. Gadot vuelve a tocar el tema para la revista Elle y declara que aquella experiencia la impactó de una manera única, pero que decidió no quedarse callada ante los medios y revelar la verdad sobre Whedon.



Aunque ya había logrado cierta fama con sus apariciones en la saga de Rápidos y Furiosos, Gal Gadot obtuvo extrema notoriedad con su aparición en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. El mundo quedó sorprendido con la batalla ofrecida por la guerra amazona contra Doomsday y sus intervenciones en el DCEU fueron muy solicitadas durante los siguientes meses y años.



Para cuando se grabó Liga de la Justicia, las cosas se habían puesto difíciles en el set debido al suicidio de la hija de Zack Snyder; Joss Whedon tomó el lugar del cineasta y se hizo cargo de la etapa final de la película (aunque agregó incontables reshoots y alteró decenas de páginas del guión). Las cosas no fueron fáciles para staff, entre ellos Gadot, quien recibió amenazas a su carrera por parte de Whedon. La actriz de 36 años habla sobre lo que sintió tras escuchar aquellas palabras:





Tuve miedo tan pronto como sucedió. Y debo decir que los jefes de Warner Brothers, se encargaron de eso. Volviendo al sentido de rectitud que tengo... te sientes mareado porque no puedes creer que se te acaba de decir esto. Y si me lo dice a mí, obviamente se lo dice a muchas otras personas. Simplemente hice lo que sentí que tenía que hacer. Y fue para decirle a la gente que no está bien.

Las amenazas a Gal Gadot fueron una de las muchas razones por las que Joss Whedon ha caído en la lista negra de Hollywood. Liga de la Justicia resultó en un desastre financiero para Warner, pero Gal ha sabido mantenerse en el DCEU y todavía es uno de los rostros más importantes de los superhéroes en la pantalla grande. La intérprete finaliza el tema de Whedon con algunas declaraciones sobre el alto impacto que le provocó el enfrentamiento con Whedon.

Creo que habría hecho lo mismo si fuera un hombre. ¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No sé. Nunca lo sabremos. Pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me sorprendió la forma en que me habló. Pero sea lo que sea, está hecho.





Kristen Wiig, amiga y co-protagonista de Gadot en Mujer Maravilla 1984, compartió algunas palabras para Elle: “Cuando [Gal] asume una posición, tiene muy claro qué es lo correcto. Las personas que piensan que ella es solo una cara bonita están completamente equivocadas.” Aunque la secuela de Mujer Maravilla fue recibida con críticas mixtas y una taquilla pobre, los fans del DCEU esperan la siguiente entrega; por fortuna, Patty Jenkins confirmó Mujer Maravilla 3 durante su reciente aparición en DC FanDome:

Estamos muy entusiasmados con Wonder Woman 3. Gal, que está tan disgustada por no estar aquí, que es la persona más ocupada del mundo con ahora tres niños pequeños y filmando, está tan disgustada de no poder estar aquí. Pero las tres [Jenkins, Gadot y Lynda Carter] estamos muy entusiasmadas con algunas cosas emocionantes que vienen con Wonder Woman 3.

Por el momento no existe fecha de estreno para Mujer Maravilla 3 pero se rumorea que será la última película de Gal Gadot como Diana Prince.



